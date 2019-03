Cataluña promoverá una consulta popular sobre el pacto fiscal si el PP no negocia

El portavoz del ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha avanzado este lunes que el Govern convocará una consulta popular sobre el "pacto fiscal" que reclama la Generalitat si el PP se niega a negociarlo, para demostrar así al futuro gobierno español que la propuesta tiene "el apoyo de la mayoría de los catalanes".



"Parece que el PP quiere olvidarse del pacto fiscal, quieren dejarlo para no sé cuándo. Si esto sucede, nosotros no nos quedaremos de brazos; el Govern liderará la reivindicación convocando una consulta popular", ha explicado Homs.



El gobierno catalán preguntaría a los catalanes sobre el "pacto fiscal" a través del modelo de consulta popular que recoge el Proyecto de Ley de Consultas Populares que el Govern, según ha anunciado Homs, aprobará en diciembre.



En el ultimo debate de política general en el Parlament se aprobó una resolución pactada entre CiU y ERC que insta al Govern a aprobar antes de fin de año un Proyecto de Ley de Consultas Populares que daría cobertura legal a una eventual consulta sobre el pacto fiscal, sin recurrir a la fórmula del referéndum, que requiere la autorización del gobierno español o del Congreso.



El portavoz del ejecutivo catalán ha reconocido que el PP tiene la "aritmética" de su parte en el Congreso, por lo que "no necesitan" a CiU", aunque se ha preguntado si los 'populares' "pueden gobernar España en contra de Cataluña".



Por otro lado, y preguntado por el pago del Fondo de Competitividad a la Generalitat, Homs se ha limitado a asegurar que en el Congreso "el PSOE y el PP" tienen la misma postura al respecto, contraria a anticipar el abono de los 1.450 millones de euros que le corresponden a Cataluña.