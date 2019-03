Castilla-La Mancha lleva al Congreso la polémica Ley del Agua

La Comunidad castellano manchega aspira a participar en los órganos de gestión de las cuencas que transcurren por la región, incluida la del Tajo.

El proyecto nace envuelto en la polémica, ya que los diputados del PP no participaron en la votación. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, confía en que la ley salga adelante.

Barreda ha dicho que, para su elaboración, su Gobierno ha tenido en "muy en cuenta" todo lo que se dice del agua en otros estatutos de autonomía aprobados y no recurridos, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional allí donde lo ha hecho.

Ha lamentado que la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no sólo no apoyara la ley sino que además su grupo protagonizara "un numerito" en las Cortes autonómicas "para ocultar que no quiere hablar del agua".

El presidente ha recordado que el objetivo de la Ley es "garantizar la coparticipación" del Gobierno de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión del agua, antes de hacer hincapié en que los temas del agua y la planificación hidrológica corresponden al Estado, pero al autonómico.