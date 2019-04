Carrizosa: "Hay que recordarle al PP que no hay posibilidad ninguna de que Arrimadas se presentase si no la propone Torrent"

El portavoz de C's en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha recordado al Partido Popular que "no hay posibilidad ninguna de que Inés Arrimadas se presentase" como presidenta de la Generalitat "si no la propone Roger Torrent". Tras la crítica de Fernando Martínez Maíllo, ha explicado que "la investidura de Arrimadas no es posible porque tenemos una ley electoral injusta que ha dado la mayoría absoluta absoluta a los independentistas".

En una entrevista en Espejo Público, Carrizosa ha criticado la propuesta de Jordi Sànchez como candidato a presidente, lo que considera que es "liarla más y continuar viviendo del procés, que es lo que llevan haciendo muchos como auténticos vividores". "Jordi Sànchez nunca va a ser presidente de la Generaalitat como ya dijimos de Puigdemont", ha señalado.

"Torrent se volvió a saltar las recomendaciones de los letrados y sometió a votación una propuesta de resolución modificada por la CUP que era ilegal", ha señalado tras apuntar que los miembros de la Mesa del Parlament "son los mismos que había antes, han cambiado cuatro caras".