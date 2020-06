Carmen Calvo: "Si es necesario el Gobierno puede decretar el estado de alarma en un territorio"

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que "personalmente todos tenemos que ser ahora ejemplares y tener la capacidad de protegernos y no contagiar a los demás".

Reconoce que lo ha pasado bastante mal al contagiarse de coronavirus "esta situación de pandemia lleva un plus añadido de miedo de situación difícil, del riesgo que puedes correr. Es un poco lo que está viviendo todo el mundo. Sentir todo extraño".

Sobre si el Gobierno prepara algunas medidas de cara a un rebrote señala que "fuimos responsables y contundentes. Fuimos a la medida más severa de confinar" aunque ha añadido que "el Gobierno en este momento nos planteamos que todos contribuyamos con nuestra parte de responsabilidad, pero llegado el momento de que tuviéramos una situación grave el Gobierno puede decretar la alarma en una parte del territorio, y ojalá no lo tengamos que hacer, pero volveremos a ser muy responsables y volveremos a ser muy contundentes para proteger la salud".

Ahora mismo "de los rebrotes que tenemos activos 12 están controlados. Lo importante es que los tengamos controlados. También que las personas que tengan síntomas reacciones rápido yendo a los centros sanitarios".

"Es inentendible comparar el 8M con un aeropuerto. Es un dislate" señala Calvo, tras las palabras de Teodoro García Egea, secretario general del PP, que ha señalado que el Gobierno ha convertido Barajas en el nuevo 8M.

Ciudadanos se suma el decreto a la nueva normalidad pero ERC se desmarca de esto y culpa a Ciudadanos. Sobre esto Calvo señala que "en un momento tan complicado los partidos políticos de la oposición se veten entre ellos. Conviene que todos tenemos que ceder para poder sacar a este país rápido en adelante. Me inquieta que ambos no sean capaces de que en este momento no entienda que pueda haber una parte de otro partido que se pueda entender", dice Calvo.