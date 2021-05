Carmen Calvo, en referencia a los indultos del procés: "Hay que arriesgar"

Sin hacer una mención explícita, pero dando a entender que hablaba de los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el procés, Carmen Calvo ha dicho esta mañana en una entrevista con Radio 5 que "mucha de las cosas que pasan en el mundo tienen que ver con la cobardía"

Aunque de una forma más críptica que las declaraciones que el Ejecutivo ha ido haciendo a lo largo de los últimos días, Calvo ha insinuado que el indulto a los condenados por el proceso separatista debe tomarse como un gesto de valentía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Cuando no se hace lo que hay que hacer y no se dice lo que hay que decir, no se arriesga y se va creando una bola. Es una especie de sálvese quien pueda, no comprometerse, no arriesgar", ha comentado.

Cambio de criterio del Gobierno

Curiosamente, la propia Calvo y varios de los ministros que conforman en el actual Gobierno, empezando por el mismo Pedro Sánchez, se mostraban hace tan solo dos años, en 2019, tajantemente en contra de los indultos a los separatistas.

Una postura que la semana pasada refrendó el Tribunal Supremo en un duro informe en el que se oponía a esta medida de gracia. Entre las varias razones con las que argumentaban su decisión, destaca la falta de arrepentimiento de los procesados y la intención, como han dicho muchos de ellos, de volver a celebrar un referéndum ilegal en caso de que el Gobierno no dé el visto bueno para ello.

"No se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas y que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de los condenados", se lee en el informe de los magistrado.

