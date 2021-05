Encuesta: ¿Estás a favor o en contra de los indultos a los líderes del procés?

El Gobierno de Pedro Sánchez está allanando el camino para el indulto a los líderes independentistas del procés, así se desprende al menos de sus últimas declaraciones sobre el asunto. Ayer martes habló de que su decisión estaría basada "en la concordia y el entendimiento" y no en "otros valores que no son constitucionales, como la venganza o la revancha".

Sánchez sí ha avanzado, en cualquier caso, que no se trataría de un indulto general, sino que cada uno de los condenados podría tener un trato diferente.

En términos parecidos se expresó el lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien dijo que el indulto debería "tomarse con naturalidad".

Los líderes encarcelados, por su parte, no han dado muestras de arrepentimiento y tampoco aceptan haber cometido ninguno de los delitos por los que se les condena: sedición y malversación de fondos.

Oriol Junqueras, líder de ERC y condenado a 13 años de prisión, llegó a decir en un video grabado desde la cárcel que "lo volverían a hacer".

Además del expresidente de la Generalitat, están a día de hoy encarcelados los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Todos llevan más de tres años entre rejas.

Informe del Tribunal Supremo

Está previsto además que el Tribunal Supremo emita esta semana un informe, que enviará al Gobierno, sobre el indulto a las 12 líderes independentistas. Todo apunta a que el organismo judicial votará en contra de los indultos, pero se trata de un escrito no vinculante.

Los socios de coalición del Gobierno se han mostrado a favor de esta medida, asegurando que favorecería "el diálogo y el entendimiento", mientras que el bloque de derechas de la oposición la ha criticado.

"Cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional", dijo el martes Pablo casado, líder del PP, tras la intervención de Sánchez.

En Antena 3 Noticias hemos preparado una encuesta para saber si estás a favor o en contra del indulto. Participa pinchando en este enlace: