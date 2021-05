Lo que Pedro Sánchez decía en 2019 sobre los indultos a los condenados del procés: "Nadie está por encima de la ley"

Hace apenas dos años, Pedro Sánchez se mostraba tajantemente en contra de los indultos a los condenados por el procés en Cataluña. "El acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento", decía después de que se conociese la pena contra los 12 líderes independentistas.

Una postura similar a la que defendían varios miembros socialistas de su Gobierno, como Carmen Calvo, que llegó a decir que el cumplimiento de la condena "debe ser íntegro", o María Jesús Montero.

Pero el PSOE ha ido desde entonces, poco a poco, matizando su postura hasta que ayer Sánchez dijo que su decisión sobre los indultos estaría basada "en la concordia y el entendimiento" y no en "otros valores que no son constitucionales, como la venganza o la revancha".

Algo que celebraron los partidos de coalición del Ejecutivo y que la oposición criticó. Pablo Casado, líder del PP, aseguró que "cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional".

La postura del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo se ha mostrado este miércoles en contra del indulto a los 12 condenados por el procés de Cataluña, nueve de los cuales se encuentran en prisión desde hace más de tres años.

El TS entiende que el indulto sería una "solución inaceptable". Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas y que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos.

El organismo entiende además que existe un alto riesgo de que los delitos se vuelvan a repetir, toda vez que alguno de los condenados, como Oriol Junqueras, líder de ERC, han asegurado que "lo volverán a hacer".

