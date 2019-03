Carlos Fabra: "No tengo miedo de ir a la cárcel pero espero no hacerlo"

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha afirmado sentirse "muy arropado", sobre todo por su familia, y no tener "miedo" a ir a la cárcel", y también ha asegurado que no va a solicitar el indulto.

"Sé que en algunas sentencias el Constitucional fue proclive a reconocer la prescripción de los delitos".

Carlos Fabra ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en un hotel de Castellón después de que ayer la Audiencia Provincial le condenara a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales y le absolviera de los de cohecho y tráfico de influencias. Ante un gran número de medios de comunicación, Fabra ha asegurado que tiene el apoyo de "mucha gente del partido, la importante, la que era amiga antes y sigue siéndolo ahora".

Carlos Fabra ha dicho que tras el fallo judicial todavía no ha hablado con el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ya que no tiene "por qué y menos ahora" que ya no es afiliado.

Asimismo, ha asegurado que no contempla el indulto y que no lo va a solicitar, pero ha aclarado: "estamos muy lejos de todo eso, no hagan previsiones como he leído en algún medio, que dice que me espera la cárcel. Si me espera la cárcel, tendrá que hacerlo una temporada larga", ha aseverado.

Con todo, Fabra ha subrayado que está "muy tranquilo" ya que cuenta con unos "buenos medios de defensa".