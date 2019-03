Los candidatos de Bildu deberán firmar un compromiso contra la violencia

Cada candidato de la coalición electoral integrada por EA, Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale, Bildu, deberá firmar un compromiso de oposición "por todos los medios que legítimamente tenga a su alcance" a cualquier violación de los derechos humanos y al uso de la violencia.

Así se recoge, según publica la edición digital del diario Gara, en un decálogo de principios redactado por Bildu que cada uno de los candidatos de la coalición deberá firmar para poder formar parte de las listas electorales. Cada candidato, según fija este decálogo en su punto nueve, asume su "firme compromiso de actuar utilizando única y exclusivamente vías y métodos políticos, pacíficos y democráticos".

Dicho compromiso, se añade, "lleva aparejado la oposición, por todos los medios que legítimamente tenga a su alcance, a cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación de cualquier derecho humano y al uso de la violencia para lograr objetivos políticos".

El error del término "incidente"

Por otro lado, la coalición ha reconocido que el término "incidente" con el que calificó el tiroteo entre etarras y policías franceses "quizás no fuera el más adecuado". Sus portavoces han comparecido en Vitoria, -junto a representantes de Eusko Alkartsuna y Alternatiba-, para reiterar que no tienen ninguna relación con ETA. Además, han asegurado que van a estar en las elecciones del 22 de mayo porque en sus candidaturas -que todavía no han presentado- no van a encontrar nada para ilegalizarlas.