La campaña que desmotan los 'tópicos' españoles de la mano de Richard Gere o del chef José Andrés

España Global ha presentado este miércoles una campaña dirigida a contrarrestar los "tópicos y bulos" derivados de una percepción errónea del país.

Con motivo del 40 aniversario de la Constitución, España Global ha lanzado el vídeo 'This is the real Spain', un vídeo de dos minutos que cuenta con la participación de personalidades relevantes del mundo de la cultura, política y economía, quienes ensalzan la posición de nuestro país entre los 19 más modernos y democráticos del mundo.

La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, ha sostenido que las denominadas 'fake news' "se difunden más rápido" y "llegan más lejos que las verdaderas" y ha apelado a la necesidad de "ser conscientes" de que "cuando triunfan las mentiras", ganan "los que quieren levantar barreras" entre países y seres humanos. Asimismo, Lozano ha ensalzado los logros democráticos conseguidos a través del consenso constitucional y ha dicho que lo que "está en riesgo de perderse" realmente es "el consenso sobre los significados", una cuestión básica para la sociedad y la convivencia.

El vídeo recoge declaraciones del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres o el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, así como del periodista Iñaki Gabilondo, el actor Richard Gere o el chef José Andrés, entre otras personalidades.