Caamaño: “De 39.000 palabras sólo 300 son inconstitucionales”

Caamaño no considera que ‘su criatura’ se encuentre mutilada y ha querido compartir responsabilidad en el fallo “la criatura es producto de los representantes de España. Yo he ayudado y ayudé como Secreatario de Estado de Relaciones con las Cortes, pero lo importante es que el modelo de Estado es plenamente constitucional”.

El ministro ha aprovechado para atacar al PP, valedor del recurso. Así Caamaño ha querido recordar críticas populares como que el Estatuto “rompía España, que generaba privilegios, que se llevaba el dinero de España, que implicaba a la bilateralidad (...)” para sentenciar que “quiero recordar que todo eso es Constitucional”. Para Caamaño “se ha encontrado el camino”.

Francisco Caamaño pasa también por ser uno de los ideólogos de la solución al concepto de nación en el preámbulo. Para Caamaño esta salida no es suya. “La decisión es del Constitucional, no del ministro de Justicia pero es cierto que los preámbulos de las leyes no son de control juirídico” como dicta una sentencia del propio tribunal. Sentecia que el PP conoce y que “han aprovechado en contra”.

José María Calleja ha cuestionado al ministro si quien ha ganado ha sido el Gobierno y Caamaño ha terciado que “quien ha ganado ha sido España. Se trata de una interpretación que está dentro de la Constitución”, “no sólo de Cataluña sino de otras Comunidades Autónomas que han cambiado también su estatuto, que en su esencia es similar del Estatut”.

El ministro también resta importancia a las objeciones populares. “El Constitucional ha dicho que en los grandes temas: derechos del estatuto, bilateralidad, competencias y financiación” no hay ninguno resquicio de inconstitucionalidad. “Tan sólo hay un inciso precisado por el Constitucional” sobre la bilateralidad. “Y es verdad que el tribunal declara la competencia exclusiva para el Estado en la materia de derechos judiciales” pero el “Constitucional declara inconstitucional de este ámbito sólo un artículo, 97 y porque reafirma que los Consejos de Justicia son competencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

En definitiva para el ministro, “las conclusiones implican que se trata de una reiteración de un mismo inciso en 3 artículos, salvo lo que tiene que ver con el concepto de preferente sobre lengua catalana”. “Aunque el tribunal la reconoce como lengua vehicular de la administración, de la enseñanza...”.

Sobre la reacción popular, para Caamaño, “comenzando desde el primer aspecto la sentencia por encima de interpretable tiene una valoración objetiva, de 193 artículos cuestionados, 187 son constitucionales. No se llega al 1 % de 39.000 palabras que tiene el estatuto solo 300 son inconstitucionales y esto es un dato objetivo.”

También han preguntado por sus compañeros del Partido Socialista catalán. Y es que el President de la Generalitat ha convocado a los ciudadanos a manifestaciones. Caamaño ha rebatido el debate para afirmar que “Montilla acata la sentencia y en este lugar las acepta”.

La última cuestión ha tenido que ver con el juez de Getafe que examina a los inmigrantes con preguntas sobre la historia de España. Para el ministro se trata de un “examen de integración” y ha querido recalcar la “independencia judicial” y es que “es competencia del Consejo General del Poder Judicial el verificar estas conductas y no del ministro de Justicia”.