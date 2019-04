El rifirrafe entre el presidente del tribunal y la acusación centra el interrogatorio a Rajoy

El presidente del tribunal que juzga la trama Gürtel, el magistrado Angel Hurtado, ha rechazado más de una decena de preguntas formuladas por el letrado de la acusación popular ejercida por ADADE al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acerca de la presunta financiación irregular del Partido Popular al considerarlas impertinentes y fuera del objeto de debate del juicio, lo que ha provocado las continuas protestas del abogado.

"Si dice que no conoce el tema económico, preguntar por las aportaciones de esta manera no conduce a nada", le ha insistido el presidente del tribunal en más de una ocasión al abogado Mariano Benítez de Lugo, que fue el que solicitó la declaración del también presidente del Partido Popular en calidad de testigo para preguntarle por su conocimiento acerca de la red corrupta que lideró el cabecilla de la trama Francisco Correa.

Durante los cerca de 50 minutos que ha durado su interrogatorio a Mariano Rajoy, el tribunal ha tumbado por impertinentes cuestiones relacionadas con su conocimiento acerca de la contabilidad del partido, así como del presunto cobro de sobresueldos por parte de altos cargos de la formación popular, o sobre si la labor que desempeñó en la formación Alvaro Lapuerta en calidad de tesorero fue "fiel".

No habrá careo con Bárcenas

El abogado de la acusación ha mostrado su "protesta más enérgica" cuando el presidente del tribunal de la Audiencia Nacional le ha negado su petición de celebrar un careo en el juicio entre el extesorero Luis Bárcenas, uno de los principales acusados en el procedimiento, y Mariano Rajoy por sus versiones contrapuestas acerca de la existencia de una caja B en el PP.

"Eso no es pertinente; no porque cada uno diga lo que le parezca, sino porque eso sí que es entrar de lleno en los 'Papeles de Bárcenas'", le ha reprochado el magistrado en referencia a esa otra causa que se instruye en la Audiencia Nacional.

La insistencia del letrado sobre el conocimiento que tenía Rajoy en calidad de vicesecretario general del PP (cargo que ostentó entre 1999 y 2003) de las cuestiones económicas de la formación también han provocado la irritación del testigo que ha dicho en diversas ocasiones que "jamás" se ha ocupado de temas relacionados sobre la contabilidad de Génova.

No parece un razonamiento muy brillante", le ha llegado a reprochar Rajoy durante el interrogatorio ante sus reiteradas cuestiones sobre si conocía la existencia de cobros irregulares por parte de altos cargos del PP y de si éstos se habrían entregado en sobres, y por tanto sin declarar a Hacienda.

"Contestacón a la gallega"

El testigo tampoco ha contestado por "impertinentes" las cuestiones formuladas sobre las presuntas donaciones de empresarios al partido para financiar las campañas electorales y sobre si fue el PP el que costeó el viaje que la exministra de Sanidad Ana Mato realizó a Canarias tras las elecciones generales de 2004, pregunta que le ha valido una "contestación a la gallega" según ha dicho Rajoy, en referencia a la imprecisión de la misma.

Benítez de Lugo ha defendido la validez de su batería de preguntas afirmando que el juicio que acoge la Audiencia Nacional sobre la primera época de la trama (1999-2005) "no enjuicia temas políticos sino económicos" y ha mostrado su rechazo a la "censura" del tribunal.

El presidente del mismo le ha respondido que no se le está vetando sino que simplemente no se le permite formular una cuestión que no está relacionada con el tema principal que se juzga y que por tanto "no conduce a nada".