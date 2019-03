Borrell, sobre el viraje de C's:"No sé si es una buena noticia, en principio lo parece, pero quizás llegue tarde para estos presupuestos"

Josep Borrell se ha tomado 'un café con Susanna', esta vez como ministro de Exteriores y más cauto que en ocasiones anteriores. El socialista ha valorado el cambio de estrategia de Ciudadanos que pasa por desbloquear en la Mesa del Congreso la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, paso previo para la tramitación de los presupuestos y que se encontraba paralizada debido a sucesivas ampliaciones de plazo de enmiendas.

Pese a este cambio de opinión del partido naranja, Josep Borrell dice no saber "si es una buena noticia, en principio lo parece, pero quizás llegue tarde para estos presupuestos y no hay tiempo para hacerlos como nos hubiera gustado". Y es que de salir adelante esa reforma no tendría efectos en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que el Gobierno ha pactado con Podemos, ya que está previsto que la tramitación de esta propuesta no acabe hasta mediados del año próximo.

"Esta oposición es una oposición destructiva, evita que el Gobierno haga lo que le gustaría, pero impide que la sociedad se beneficie"

Sin ser muy explícito, Borrell ha reconocido no saber "cuánto tiempo hace falta para recuperar el tiempo que se ha perdido para este bloqueo, y mucho me temo que este cambio desgraciadamente no alterará lo sustancial, que es poder disponer de 6.000 millones más".

Borrell ha criticado el papel de la oposición, una oposición a la que ha calificado de "destructiva, en la medida en la que sí evita que el Gobierno haga lo que le gustaría hacer, pero también impide que la sociedad española se beneficie de ello." Además, ha insistido en que "si nos hubieran dejado hacer lo que Bruselas está de acuerdo que hagamos, aumentar la capacidad de gastos, muchos sectores de la sociedad española se hubieran visto beneficiado".

Aquí puedes ver la entrevista completa a Josep Borrell: