Bono se preocupa por la posible llegada de Bildu al Congreso

"Les conozco, les he oído en grabaciones, no me fío de ellos ni un pelo", ha comentado Bono a los portavoces durante el almuerzo de despedida de legislatura que les ha dispensado en las dependencias de la Cámara Baja, han informado fuentes parlamentarias presentes en la comida.

Aparte de la desconfianza que le suscitan los integrantes de Bildu, lo que más preocupa al presidente del Congreso, de acuerdo con las fuentes, es el uso de las actas que podrían hacer los nuevos diputados de la coalición vasca, sobre todo la posibilidad que el escaño les facilitaría para visitar a presos de ETA.

Como han subrayado las citadas fuentes, ha sido una comida "cordial" durante la que el presidente de la Cámara y los portavoces se han intercambiado regalos y parabienes: Bono ha obsequiado a los asistentes con una réplica en bronce de los leones de la puerta principal del Congreso.

Una estatua pequeña pero "muy pesada", en opinión de un asistente. Los portavoces, previo pago de unos 75 euros cada uno, y por sorpresa, según las fuentes, han dado a Bono una bandeja de plata con una dedicatoria y las firmas inscritas de cada uno.

Los comensales han degustado un almuerzo "muy sano" -unas judías verdes con langostinos de primero y rape de segundo-, y tras los postres y unas palabras "distendidas" y "de cordialidad", han salido a la puerta del Congreso para hacerse una foto como una familia más.

Bono se ha arrogado el protagonismo de casi toda la velada, y así, ha hablado de su próximo libro de memorias y de algunas de las anécdotas a su juicio más jugosas que en él recoge, como la de su vieja y casi secular rivalidad con Alfonso Guerra, que es la que prácticamente da comienzo a la autobiografía.

O una con Javier Solana, cuyo tono, para no herir la susceptibilidad de nadie, rebajará en la edición final. De acuerdo con las fuentes consultadas, también ha vaticinado que cuando el libro salga a la luz tendrá todavía "más enemigos" de los que tiene ahora, a lo que Rosa Díez, la portavoz de UPyD, ha exclamado: "¡Lo que habrás dicho de mí!".

Pero Bono, en el mismo tono, según han dicho las fuentes parlamentarias, le ha respondido que sí la mencionaba en el texto, pero que en absoluto salía mal parada.

"Prefiero tenerte de enemigo que como correligionario", le ha respondido Bono a la líder de UPyD, algo que ella no ha interpretado "ni mucho menos" como un comentario negativo; tampoco el propio Bono ha querido ser peyorativo, han puntualizado fuentes de su entorno.

Sobre el libro, ha desvelado a los portavoces que ha firmado el contrato con "Planeta" -el mismo sello de las memorias de Mariano Rajoy- por unos 860.000 euros; que constará de dos volúmenes, el primero desde 1992 a 1996 y el segundo desde 2004 hasta que abandonó el Ministerio de Defensa; y que sumará unas 1.500 páginas tras un recorte de la editorial.

Bono ha anunciado que reflejará algunas de sus charlas con el Rey, al que trata con palabras de afecto y de respeto, si bien ha apostillado que antes de que las lean los ciudadanos, se las entregará a don Juan Carlos para saber su opinión.

Más allá de estos aspectos de una autobiografía que saldrá al mercado en las Navidades de 2012, Bono, según el relato de las fuentes, ha destacado la relevancia de la legislatura que se acaba por los "grandes temas de Estado" que se han abordado y porque, entre tantos debates de envergadura, sólo habría faltado el de una moción de censura o una cuestión de confianza.

También ha compartido este análisis: "Ser presidente del Congreso es un cargo de salida; quien tras ello quiera aspirar a más, se equivoca".

Al final del almuerzo, ha pronunciado unas palabras el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso. Pero después el protagonismo ha regresado a Bono, quien ha glosado la figura de cada uno de los presentes, siempre en términos amables.