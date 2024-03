Bolaños, sobre la vuelta de Puigdemont: "Cuando se publique la amnistía en el BOE, la euroorden contra él decaerá"

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha visitado este miércoles los estudios de Onda Cero para ser entrevistado por Carlos Alsina. La última vez que estuvo en esos estudios, "era partidario de que Puigdemont fuera entregado ante la Justicia", tal y como le ha recordado Alsina. Desde entonces, parece que el ministro ha cambiado mucho de opinión, puesto que ahora es uno de los negociadores en las conversaciones sobre la ley de amnistía.

Al ser preguntado sobre qué pasará con la euroorden de detención que tiene Puigdemont si regresa a España, Bolaños ha respondido así: "Cuando se publique la amnistía en el BOE, la euroorden contra Puigdemont decaerá". Ya no hay rastro de su voluntad de que sea entregado a la Justicia. "Él tiene una orden de detención nacional y una euroorden, una vez que la ley de amnistía se apruebe, pierden su vigencia", es lo que ha afirmado el ministro de Presidencia.

Sobre esta norma ha insistido en que "no afecta a la separación de poderes" y que su principal objetivo es la "reconciliación". "El Partido Popular acabará reconociendo que la amnistía es una ley buena para el país y la convivencia", ha asegurado, y considera que "habría consenso si el PP estuviera en el Gobierno y estuviera impulsando la ley, porque el PSOE sería más responsable", asegura.

El anuncio de Puigdemont

Carles Puigdemont ofrecerá este jueves una conferencia desde Elna, en el sur de Francia para hacer un importante anuncio. Se sospecha que revelará si se presenta como candidato de Junts a las elecciones en Cataluña o no. Sobre esta cuestión, Bolaños ha asegurado que no sabe qué anunciará, pero que, tanto si se presenta como si no se presenta, "está claro que la Cataluña de hoy no tiene nada que ver con la de 2017. Es una situación mejor porque Cataluña mira al futuro porque intenta que haya puentes de entendimiento, a diferencia de lo que se vivía cuando Puigdemont era president".

"La normalización en Cataluña avanza cada día y silenciosa" y siempre va a hacer más ruido cualquier declaración porque eso es más noticioso que la normalidad, según el ministro. "Lo fundamental es que ahora todas las fuerzas políticas catalanas están haciendo política dentro de la Constitución. Todos los partidos, con independencia de sus legítimas ideas, hagan política dentro de la Constitución", ha zanjado.

La entrevista completa

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com