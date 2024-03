Puigdemont está dispuesto a regresar aunque lo detengan: "Su decisión la va a llevar hasta el final"

Carles Puigdemont ya tiene un objetivo y quizás hasta una fecha. Tras el adelanto electoral en Cataluña, el abogado del expresidente, Gonzalo Boye asegura que su cliente estaría dispuesto a regresar a España para una hipotética investidura asumiendo el riesgo de poder ser detenido.

Gonzalo Boyé ha insistido en una entrevista a RAC 1 que después de que la recién aprobada ley de amnistía se publique en el BOE se abrirá "un marco jurídico distinto" ya que el Supremo tendría que levantar la orden de detención contra Carles Puigdemont por los delitos que se le atribuyen durante el 'procés'.

Boyé reconoce que existe la posibilidad de que Puigdemont sea detenido por una posible orden de arresto por la causa de 'Tsunami Democrátic' pero insiste: "Va a asumir las consecuencias de sus decisiones".

Defiende la ley de amnistía y subraya que el texto es claro al excluir de la medida de gracia los delitos de terrorismo enmarcados en la normativa europea y que hayan supuesto vulneraciones de derechos fundamentales, "no cualquier charlotada". Añade además que "si la ley se interpreta correctamente" "puede ser que lo detengan pero no se va a impedir que sea presidente de la Generalitat si lo quiere ser". Eso sí, hasta el momento el expresidente no ha aclarado que vaya a ser el candidato de 'Junts' para las próximas elecciones del 12 de mayo.

"Pueden estar tranquilos que cuando Puigdemont tome una decisión la va a llevar hasta el final y eso significa que se va a plantar donde se tiene que plantar", ha sentenciado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com