Beatriz Talegón no descarta presentarse a las primarias del PSOE

La secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, Beatriz Talegón, cree que es el momento de abrir el debate interno sobre las primarias del PSOE, a las que no descarta presentarse y para las que anima a "dar el paso sin miedo a todo el que quiera cambiar la situación para bien".

Talegón asegura que si se presentara el diputado Eduardo Madina sería una "maravilla" y que a ella también se lo piden."Claro que me lo piden y me lo dicen, y una se lo toma con humildad, como un cumplido y algo bonito, y ¿por qué no?, claro que sí, ojalá que todos podamos dar el paso y que luego nos voten entre todos y que sea una fiesta de democracia y elija la mayoría", afirma.

Considerada la segunda joven promesa mejor valorada entre los votantes del PSOE -por detrás de Madina- según un reciente sondeo, Talegón explica que no cree en "líderes, sino en proyectos, ideas, equipos y compromisos".Defiende que "es momento de debatir sobre primarias dentro del partido, porque ese debate se está exigiendo", y apuesta por la fórmula de que "un militante tenga un voto y vote directamente", tanto para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno, como a los secretarios generales del PSOE y sus federaciones.

Nacida en Madrid hace 29 años, Talegón dejó boquiabiertos con su regañina a muchos de los asistentes al Consejo de la Internacional Socialista que se celebró el pasado febrero en un hotel de cinco estrellas en Cascais (Portugal), cuando censuró que reuniones como esa se celebren "en hoteles de cinco estrellas" y que los delegados lleguen "en coches de lujo".

Entusiasta de la democracia, de la apertura de los partidos y de la conexión con los problemas reales de la sociedad, Talegón dice que se alegra mucho de la "baja participación" de la protesta "Asedia el Congreso" del pasado 25 de abril, en la que catorce policías resultaron heridos, y de que "determinados movimientos sociales declararan que no la apoyaban porque tenía visos de ser una convocatoria con cierta sospecha de que podía ser violenta".A su juicio, eso significa que la "gente no está dispuesta a sobrepasar ciertos límites", algo que celebra -dice-, porque coincide con el líder de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, en "no calentar más la situación".