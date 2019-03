Batalla dialéctica frente al Valle de los Caídos

Partidarios y detractores de Francisco Franco se han increpado, sin que se registraran incidentes, en la puerta del Valle de los Caídos, cuando dos colectivos de izquierdas han llegado para exigir que se destruya la cruz del monumento.



El encuentro entre ambos grupos se ha producido sobre la una de la tarde, cuando han llegado a la puerta del monumento en el que está enterrado Franco dos autobuses con un centenar de miembros el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y el Foro Social Sierra de Guadarrama, que tenían permiso para manifestarse bajo el lema "Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo".



En la puerta del Valle de los Caídos quedaba en esos momentos un grupo de unas veinte personas que había pasado la mañana rezando por y vitoreando a Franco tras no poder asistir a su funeral oficiado en la Basílica con motivo del 35 aniversario de su muerte, y que a pesar de la insistencia de la Guardia Civil, que les recordaba que no tenían autorización para estar allí, no se han marchado antes de que comenzase la concentración autorizada.



Cuando ambos grupos se han visto, los partidarios de Franco han comenzado a cantar el "Cara al sol" y a gritar "Viva Franco", mientras los recién llegados han coreado "Madrid será la tumba del fascismo" y "Nosotros no olvidamos".



Cada grupo ocupaba un lado de la Carretera que conduce a San Lorenzo de El Escorial y la Guardia Civil, que ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, no ha permitido que se acercasen, por lo que no se han registrado incidentes.



Durante unos 35 minutos ambos grupos se han increpado, unos diciendo "Viva España" y "Viva Franco" y los otros contestando, entre banderas republicanas, frases como "Esa cruz la tienen que quitar", "Arriba con la goma 2 porque en el valle se prepara, pim pam pum, la demolición" o "Fraga, quédate sin respiración".



Al final, los partidarios de Franco se han marchado y un representante del Foro de la Memoria ha leído un comunicado en el que han reivindicado verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo.



El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, ha explicado que el Valle de los Caídos es "el único monumento de exaltación del fascismo que queda en Europa".



Ha exigido que se desacralice, ya que la gran cruz que lo preside "no es una referencia del cristianismo, sino del poder franquista", "una cruz más de castigo y de prepotencia" y que el monumento se reforme en un memorial democrático".



Pedreño ha exigido asimismo que se saquen del recinto los restos de Francisco Franco y Primo de Rivera "y se entreguen a sus familias", así como que se investiguen los archivos que hay en su interior para identificar a las personas allí enterradas y poder entregar sus restos a sus familiares.