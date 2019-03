Barreda compara a Cospedal con Sarah Palin

Barreda ha comparado a la candidata 'popular' con la política republicana estadounidense Sarah Palin por su "buena presencia", por ser "agresiva" pero por tener luego "poco fondo".

"Me recuerda a Sarah Palin, que tenía buen presencia, que era muy agresiva pero que después, sinceramente, tenía poco fondo", ha señalado el presidente castellano-manchego en Ciudad Real durante un encuentro con periodistas que acompañan la caravana nacional del PSOE por toda España.

Barreda ha hecho estas declaraciones después de señalar que ha llegado a la conclusión de que la también secretaria general del PP no va a mantener un debate 'cara a cara' con él en televisión "porque es pura facha, no hay nada detrás". Asimismo, ha señalado que Cospedal no quiere debatir con él porque ella "no conoce la realidad de Castilla-La Mancha".

Aunque no cree que el debate se produzca, el presidente regional ha emplaza a la candidata 'popular' a debatir con él porque se puede "llegar a un acuerdo" entre el PP y el PSOE sobre las condiciones del debate. "Yo estoy de dispuesto a debatir en cualquier lugar, de tal manera que sean los profesionales de los medios de comunicación quienes produzcan y conduzcan dicho debate", ha asegurado.