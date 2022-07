Mari Mar Blanco exige a Pedro Sánchez que "sea valiente y rompa con Bildu" en Ermua

Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "sea valiente y rompa con EH Bildu". Así lo ha indicado en el acto del PP en Ermua.

Blanco denuncia que "han intentado silenciar" no su voz, sino la de su hermano. Por ello, advierte de que mañana hablará "para que nadie pueda falsificar lo que pasó" y para "defender la memoria" de las víctimas.

La hermana de Miguel Ángel Blanco ha tomado parte en el acto de clausura de la 'Escuela de Verno Miguel Ángel Blanco' celebrado este sábado. En ella también han intervenido el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el líder de los populares vascos, Carlos Iturgaiz.

Ha sido la encargada de cerrar el acto en su recuerdo y ha iniciado su intervención con una ovación cerrada de los asistentes. Confiesa que el día de hoy es "uno de los discursos más complicados y difíciles" de su vida. "La herida sigue abierta", pese a quien aconseja a las víctimas "pasar página".

25 años de su asesinato

Se cumplen 25 años del asesinato del concejal del PP. "Ermua está relacionado con los momentos más duros de mi pasado, la pérdida de mi hermano Miguel Ángel. Cerca de aquí, la abominable banda terrorista ETA lo secuestró, y no muy lejos, lo asesinó", ha recordado.

Asegura que los familiares son "la voz de aquellos que les fue arrebatada o eliminada precisamente por quienes hoy no tienen ningún problema para hablar o humillar".

"A ellos no les falta altavoces y lo digo porque, desgraciadamente, han intentado silenciar la voz de las víctimas, la voz de mi hermano, no mi voz, la de mi hermano, pero no lo han conseguido", ha dicho. Por ello, asegura que mañana hablará igual que este sábado para "defender la memoria" de su hermano y de todas las víctimas.

Y apela a la "unidad política" de hace 25 años para establecer "un verdadero relato de vencedores y vencidos" en el que "quede bien claro que las víctimas jamás quisieron formar parte de esta historia de terror".

En su opinión, es lo que pretende la Ley de Memoria Histórica. Por ello, se ha dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que "lo primero que haga, cuando llegue a la Moncloa, sea derogar esta humillante ley", acordada "con los herederos políticos de ETA".

Ley de Memoria Histórica

En esa misma línea, Feijóo se ha comprometido a derogar la ley de Memoria Histórica. Asegura que trabajará para conseguir también los votos del PSOE para que "juntos restablezcamos la memoria y la justicia".

"En estas condiciones, ni es memoria ni es democrática. Se trata de un episodio indigno de nuestra democracia", ha subrayado el presidente del PP.