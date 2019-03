Carromero: "Mi vida para bien o para mal acabó el día que viajé a Cuba"

Es la primera vez que Ángel Carromero se pone delante de una cámara para hablar, un año después, de lo que ocurrió en Cuba en el "accidente automovilístico" que sufrió junto al disidente cubano Oswaldo Payá.

En una entrevista exclusiva con Antena3, el dirigente del PP recuerda el trágico suceso y se reafirma en su idea de que no fue un accidente, sino un asesinato. Se buscaba matar a Payá.

"Yo la verdad es que tengo muchísima fe en el indulto porque lo ha pedido el hermano de Oswaldo, la viuda de Oswaldo y los hijos de Oswaldo es que es la familia del fallecido el que pide el indulto para mí pero no entendiéndolo como un perdón sino entendiéndolo como que fue un juicio falso y ellos quieren que esté libre."

Las palabras de Ángel Carromero delante de las cámaras de Antena 3 transmiten la confianza de que algún día pueda quedar en libertad "¿Cómo puedo mirarlos a la cara cuando ellos saben que no ha sido un accidente y yo me quedo callado?"

El dirigente del PP recuerda que ya ha pasado más de un año y todavía no les han dado los cadáveres a los familiares. Tal y como nos cuenta, Carromero se encuentra mal, "yo estoy en casa, estoy vivo, y agradezco al Gobierno que me haya traído de vuelta pero mi día a día es muy complicado, había pintadas que ponían Carromero asesino, Carromero muérete, hoy cuando salía de casa miraba a los dos lados y pensaba ¿podrá pasar no podrá pasar?".

Ángel Carromero confiesa sufrir amenazas y dice temer por su vida: "Tengo miedo, el trato que he recibido no es justo, porque tengo que salir con miedo de mi casa, porque tengo que salir con gente, porque tengo que ver pegatinas pegadas en las marquesinas de los autobuses, ¿porqué?".

Espera, asimismo, el indulto, y reflexiona en voz alta: "Mi vida para bien o para mal acabó el día que viajé a Cuba, ahora se trata de rehacer mi vida y tener una vida nueva. Mi miedo es que no pueda llegar a hacerlo cuando llegue a conseguirlo".