La Audiencia Nacional rechaza la excarcelación de Otegi

La Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo la puesta en libertad del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, que reclamó su excarcelación ante el "devenir político", al estimar que este argumento no constituye "causa alguna válida y eficaz" porque podría quebrantar "la paz social" y "las libertades públicas".



La sección cuarta de la sala de lo penal del tribunal, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, ha desestimado la solicitud de la defensa de Otegi, Jone Goirizelaia, para que su representado abandone la cárcel en relación con la causa que ha investigado la reconstrucción de la formación ilegalizada desde una nueva estructura política denominada "Bateragune".



La Audiencia Nacional ya denegó la puesta en libertad del ex portavoz de Batasuna el pasado mes de marzo tras haber alegado el estado de salud de su familia, así como en julio, cuando tuvo en cuenta el riesgo de fuga y la posibilidad de que reiterase su conducta criminal.