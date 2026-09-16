La Audiencia de Málaga alerta de que persisten los fallos en las pulseras de control a maltratadores

La Audiencia Provincial de Málaga ha trasladado al Ministerio de Igualdad y al Consejo General del Poder Judicial su preocupación por los problemas que persisten en las pulseras de control telemático utilizadas para vigilar las órdenes de alejamiento, según un documento al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias. El tribunal reclama más personal para el Centro Cometa y advierte de que continúan produciéndose errores en la localización tanto de víctimas como de investigados.

La advertencia figura en un documento fechado el 3 de julio de 2026 y firmado por la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz. El escrito recoge lo tratado el pasado 23 de abril en la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género de la Audiencia, donde ya se abordó el funcionamiento de estos dispositivos.

Aunque el tribunal señala que se han reducido los tiempos de espera para la colocación de las pulseras, considera necesaria una ampliación urgente de la plantilla de técnicos del Centro Cometa encargados de implantar y colocar los dispositivos de control telemático de proximidad. La plantilla actual resulta insuficiente ante el elevado número de medidas que se decretan en la provincia.

La Audiencia reclama más técnicos y datos

El principal problema señalado está relacionado con la geolocalización. La Audiencia asegura que “siguen produciéndose errores de localización tanto de víctimas como de investigados”, incluidos casos en los que aparecen ubicados en lugares diferentes durante el mismo periodo de tiempo. También se han detectado ubicaciones que no serían exactas ni se corresponderían con la realidad según las pruebas aportadas en los procedimientos judiciales.

El documento señala que estas incidencias generan una situación de tensión e intranquilidad y que los errores técnicos han llevado incluso a realizar cambios habituales de dispositivos.

La Audiencia pide además que el Centro Cometa facilite directamente a los órganos judiciales, junto con las incidencias relacionadas con posibles incumplimientos de las órdenes de alejamiento y comunicación, “los protocolos de actuación que han llevado a cabo en cada caso concreto” para localizar a víctimas e investigados.

De esta forma, los juzgados podrían disponer de esa información sin tener que solicitarla posteriormente, ya sea de oficio o a petición del Ministerio Fiscal. El escrito plantea así dos reclamaciones principales: reforzar el personal técnico encargado de los dispositivos y mejorar la información que reciben los órganos judiciales cuando se producen incidencias en el seguimiento de las medidas de protección.