Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Ley Bolaños

Hazte Oír denuncia ante Europa el "asalto" del Gobierno a la justicia

La asociación, personada en varias causas que afectan directamente al Ejecutivo, expone ante varios organismos europeos las últimas reformas de la justicia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, F&eacute;lix Bola&ntilde;os

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix BolañosEFE

Publicidad

David Ávila
Publicado:

En los últimos meses la batalla política en España se acentúa en los juzgados. Varias causas judiciales como el Caso Koldo o las investigaciones al hermano y la esposa del Presidente del Gobierno han provocado que el Ejecutivo critique públicamente a magistrados.

Eso es precisamente uno de los motivos por los que Hazte Oír cree que el Gobierno busca "un asalto directo a la justicia" y ha denunciado formalmente ante la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo el "ataque total del Gobierno de Pedro Sánchez contra la Justicia española".

La asociación, que ejerce como acusación popular en las principales causas que afectan al PSOE, pone en el foco dos iniciativas del Gobierno: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) y la "Ley del Silencio Judicial".

Sobre el proyecto de ley de la LECRIM, recientemente aprobado por el consejo de ministros y que podría dejar las instrucciones en manos de la fiscalía, la asociación explica que "busca debilitar el papel de los jueces... abriendo la puerta a la manipulación de los procedimientos penales".

La "Ley del Silencio judicial" es una iniciativa presentada hace pocos días en el Congreso de los Diputados y que podría apartar a jueces y magistrados que se posicionen políticamente. El PSOE defiende que esta medida busca la independencia judicial, pero para Hazte Oír es un "buenismo perverso dialéctico propio del PSOE". Por todo esto la asociación cree que Pedro Sánchez "está intentando convertir la Justicia en una sucursal del Gobierno”.

En la actualidad, Hazte Oír lidera como acusación la investigación abierta contra Begoña Gómez, y también está personada en el caso Koldo, la investigación contra el fiscal general del Estado, o la causa abierta contra la presunta fontanera del PSOE, Leire Diez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El vídeo de Nogueras noqueando a Sánchez en el Congreso a lo 'Mortal Kombat': "Game over"

El vídeo de Nogueras noqueando a Sánchez en el Congreso a lo 'Mortal Kombat': "Game over"

Publicidad

España

El vídeo de Nogueras noqueando a Sánchez en el Congreso a lo 'Mortal Kombat': "Game over"

El vídeo de Nogueras noqueando a Sánchez en el Congreso a lo 'Mortal Kombat': "Game over"

María Guardiola

María Guardiola exige a Sánchez convocar elecciones: "Por mucho juego de trilero y gafas de 'atrezzo', no nos podemos despistar"

Núñez Feijóo, Miriam Nogueras y Pedro Sánchez

Junts reitera que la ruptura con el PSOE es "irreversible" y el PP les invita a "llamarles si realmente quieren echar a Sánchez"

El exministro Jose Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo
Caso Koldo

Ábalos pide al Supremo corregir la decisión del juez de no pedir a Transportes que certifique los "folios" que usaba

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
Ley Bolaños

Hazte Oír denuncia ante Europa el "asalto" del Gobierno a la justicia

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón
Valencia

El BOE publica el cese de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana

El hasta ahora jefe del Consell renunció tras el funeral de Estado por las víctimas de la DANA y seguirá en funciones hasta que PP y Vox acuerden su relevo

Abascal y Feijóo
Negociaciones Valencia

Abascal compara pactar con el PP con "jugar a la ruleta rusa", mientras Feijóo se centra en la reconstrucción de Valencia

El gallego evita responder a Vox y recalca que "lo importante es el pueblo de Valencia".

Víctima de la DANA en el Congreso

El testimonio que ha conseguido que PP y Vox aplaudan a las víctimas de la DANA: "Con miedo y sin poder respirar"

Feijóo

Feijóo espera que la ruptura de Junts se aprecie en las votaciones del Congreso: "Parece que esto va en serio"

Juan Carlos I tilda de "catástrofe" el episodio de la catedral de Palma

El rey Juan Carlos I tilda de "catástrofe" el episodio entre la reina Letizia y doña Sofía en la catedral de Palma

Publicidad