Hazte Oír denuncia ante Europa el "asalto" del Gobierno a la justicia

En los últimos meses la batalla política en España se acentúa en los juzgados. Varias causas judiciales como el Caso Koldo o las investigaciones al hermano y la esposa del Presidente del Gobierno han provocado que el Ejecutivo critique públicamente a magistrados.

Eso es precisamente uno de los motivos por los que Hazte Oír cree que el Gobierno busca "un asalto directo a la justicia" y ha denunciado formalmente ante la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo el "ataque total del Gobierno de Pedro Sánchez contra la Justicia española".

La asociación, que ejerce como acusación popular en las principales causas que afectan al PSOE, pone en el foco dos iniciativas del Gobierno: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) y la "Ley del Silencio Judicial".

Sobre el proyecto de ley de la LECRIM, recientemente aprobado por el consejo de ministros y que podría dejar las instrucciones en manos de la fiscalía, la asociación explica que "busca debilitar el papel de los jueces... abriendo la puerta a la manipulación de los procedimientos penales".

La "Ley del Silencio judicial" es una iniciativa presentada hace pocos días en el Congreso de los Diputados y que podría apartar a jueces y magistrados que se posicionen políticamente. El PSOE defiende que esta medida busca la independencia judicial, pero para Hazte Oír es un "buenismo perverso dialéctico propio del PSOE". Por todo esto la asociación cree que Pedro Sánchez "está intentando convertir la Justicia en una sucursal del Gobierno”.

En la actualidad, Hazte Oír lidera como acusación la investigación abierta contra Begoña Gómez, y también está personada en el caso Koldo, la investigación contra el fiscal general del Estado, o la causa abierta contra la presunta fontanera del PSOE, Leire Diez.

