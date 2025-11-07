El vídeo de Nogueras noqueando a Sánchez en el Congreso a lo 'Mortal Kombat': "Game over"

Desde que Junts ha retirado su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, no han parado los dardos hacia el Ejecutivo. El último ha sido el lanzado por Josep Maria Cruset, diputado del partido liderado por Carles Puigdemont, en un vídeo publicado junto a la vicepresidenta y portavoz en Madrid, Miriam Nogueras. En él, escenifican el Congreso como si de un videojuego se tratase, donde Miriam Nogueras se enfrenta en combate con el presidente Pedro Sánchez.

"El PSOE se pensó que era un juego, pero ¿y si realmente lo fuera? ¿Tienes una moneda? 'Insert Coin'", comienza diciendo Cruset. Ahí, empieza una cuenta atrás de tres segundos, para dar pie al primer asalto: "¿Cómo ve la situación política, señor Sánchez?", le pregunta el diputado. "Yo diría que podemos estar orgullosos de lo que se aprueba aquí", responde el presidente.

Aquí empieza la ronda de Nogueras: "¿Cuántos autónomos están siendo perseguidos cada día por usted para que devuelvan las ayudas que recibieron durante la Covid?". A lo que Sánchez contesta: "¿Qué quiere que le diga? Este es el gobierno que más ha hecho por los autónomos en toda la historia de la democracia". Y Nogueras continúa: "¿Cuántos autónomos tendrán que bajar las persianas si continúan asfixiándolos?", lanzando una patada voladora que no le llega a alcanzar la cabeza.

Y los ataques continúan: "¿Cuántos pisos de protección oficial ha construido en Cataluña, señor Sánchez? ¿Cuántos pisos siguen ocupados en Cataluña mientras aquí bloquean la ley de Junts contra las ocupaciones? ¿Cuántos delincuentes siguen en las calles mientras aquí bloquean la ley de Junts contra la reincidencia múltiple?". Y cuando ya apenas le queda vida al presidente, Nogueras lanza un movimiento especial al estilo 'kame hame de Son Goku' que termina con el noqueo de Sánchez y la victoria de la portavoz catalana.

