El BOE publica el cese de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el cese a petición propia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. El decreto 1025/2025, fechado el 5 de noviembre, confirma la renuncia presentada el pasado lunes por el dirigente del Partido Popular.

"Vengo en declarar el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como president de la Generalitat Valenciana", recoge literalmente el documento firmado por el rey y el presidente del Gobierno.

Mazón permanecerá en funciones hasta que PP y Vox acuerden el nombre de su sustituto al frente del Ejecutivo valenciano. Su renuncia llega poco más de un año después de la trágica DANA que costó la vida a 229 personas en Valencia y que marcó su gestión política.

El ahora presidente de la Generalitat en funciones formalizó su dimisión ante las Cortes Valencianas el mismo lunes por la tarde. A partir de ese momento se activó de forma automática un plazo de 12 días para presentar candidaturas para la Presidencia del Consell.

A continuación, se abrirá un plazo de tres a siete días para fijar la celebración del pleno de investidura del futuro jefe del Consell. Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, o en el caso de que no hubiese un candidato a la Presidencia en el plazo legal establecido, se disolverían Les Corts y habría elecciones autonómicas.

Mazón pedirá comparecer en la comisión sobre la DANA

Dos días después de anunciar su renuncia, Carlos Mazón solicitó comparecer ante la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes. En un escrito remitido a la mesa de la comisión, el aún presidente en funciones pide intervenir "para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada".

La sesión está prevista para el martes 11 de noviembre. Ese mismo día estaban citados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros María Jesús Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, además de la exministra Teresa Ribera y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ya descartó la presencia de los miembros del Gobierno central, al recordar que no están obligados a comparecer ante parlamentos autonómicos.

Mientras se resuelve su sucesión, Carlos Mazón continuará al frente del Consell en funciones. El PP y Vox deberán consensuar el nombre del próximo president, que previsiblemente será propuesto en los próximos días.