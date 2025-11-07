Ábalos pide al Supremo corregir la decisión del juez de no pedir a Transportes que certifique los "folios" que usaba

La defensa del exministro José Luis Ábalos ha pedido a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que corrija la decisión del magistrado que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, de no pedir al Ministerio de Transportes que certifique cuántos folios usó el exdirigente socialista mientras estaba al frente del departamento. Así consta en el recurso de apelación.

Concretamente insiste en que se reclame a Transportes que certifique el número de folios entregados a la secretaria del Ministerio entre los años 2018 y 2021 para "acreditar" que la expresión "folios" no responde a un "lenguaje en clave con un significado real de carácter monetario", como apuntó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes.

Su abogado, el exfiscal Carlos Bautista, insiste en que "el razonamiento del excelentísimo señor instructor" para rechazar su solicitud "podría resultar aceptable desde el punto de vista de un tribunal sentenciador, posición habitual en la corte de casación pero en modo alguno plausible cuando de instruir una causa se trata".

En este sentido, defiende que el magistrado tiene la "obligación de allegar" a la causa "otras interpretaciones posibles del término 'folios', para que su significado exacto pueda ser hipotéticamente valorado por un tribunal sentenciador, posición valorativa que ahora no le corresponde al instructor".

En este sentido ve pertinente, útil y necesario indagar en si el desempeño de las funciones de Ábalos se pudiera "encontrar un significado alternativo al término 'folios', de manera que un hipotético tribunal de enjuiciamiento pudiera tener una evidencia de significado contrapuesto a la representada por el informe de la Guardia Civil".

"De lo contrario, la instrucción queda escorada en un sentido, desoyendo lo preconizado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal", recalca.

También insiste en que se apruebe "toda una serie de diligencias" que reclamó "que tenían como sentido comprobar si había existido una investigación de la fuerza actuante previa a la concesión del suplicatorio" del Congreso, lo que considera que provocaría "la nulidad del procedimiento".

Según apunta, "el indicio de todo ello" serían unas conversaciones de WhatsApp recogidas por la Guardia Civil en el marco del 'caso Gaslow' en las que "no solo sale a relucir Koldo García sino que parece haber una referencia a ulteriores investigaciones de personas situadas por encima" del exasesor ministerial. Por ello, insiste en pedir que el Supremo pregunte a la Guardia Civil si sus agentes investigaron a Ábalos antes de que el Congreso concediera el suplicatorio; que se cite como testigo al capitán de la Benemérita en servicios especiales Juan Vicente Bonilla; y que se solicite a la Audiencia Nacional lo que tenga relativo a las mencionadas conversaciones.

Reitera también su petición para que se exija a Correos "los albaranes de entregas de mascarillas procedentes" de Transportes durante la pandemia, que se reclame al Ministerio que dirigió Ábalos "el número de mascarillas sobrantes" que tenía y que informe si facilitó "a terceros ajenos" el acceso a las dependencias donde se guardaban las mascarillas".

Según el propio Ábalos, en X, las diligencias que solicitó su defensa "son esenciales para reconstruir los hechos sobre la adquisición de mascarillas, su distribución y el buen uso de las reservas del material por el Ministerio del que fui titular durante la pandemia de COVID-19".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.