Así se cerró la compra de balas a Israel que ha abierto una nueva brecha en el Gobierno

La compra por parte de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 15 millones de balas a una empresa israelí ha desatado una crisis dentro del gobierno de coalición. A pesar de que el Ministerio del Interior había anunciado meses atrás que no realizarían compras ni ventas de armamento a Israel mientras continuara la guerra en Gaza, pero finalmente esta compra se llevará a cabo.

La decisión de Interior de mantener el contrato con la empresa Guardian Defense & Homeland Security SA ha provocado que Izquierda Unida amenace con una eventual salida de Sumar del Ejecutivo si el ministerio no rompe el contrato. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado la comparecencia de Fernando Grande Marlaska, que actualmente se encuentra de viaje en Irak, para "rectificar y explicar lo sucedido", pero asegurando que la coalición "goza de salud" y que van a "agotar la legislatura".

En ese sentido, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha afirmado que la integridad del Gobierno "no está en riesgo", pero si que ha advertido que el contrato puede ser suspendido atendiendo a las condenas del Tribunal Penal Internacional contra las autoridades israelíes.

Sin embargo, el Ministerio del Interior reculó en su decisión de romper la compra después de que la Abogacía del Estado advirtiese de que la rescisión del contrato podría acarrear una indemnización a la empresa que proveerá a España la munición por una suma de 6,6 millones de euros.

De rescindir el contrato a terminar cumpliéndolo

Fue el pasado 29 de octubre cuando el Ministerio del Interior anunció que daría marcha atrás en la compra. En un comunicado, el departamento de Fernando Grande-Marlaska informó que había iniciado el proceso para rescindir la adjudicación a una empresa israelí de un contrato para la adquisición de cartuchería 9x19 mm PB NATO para la Guardia Civil. Explicaron que el contrato se licitó el 21 de febrero de 2024 y se adjudicó el 21 de octubre de del mismo, con dos de los tres lotes para una empresa israelí. El ministerio de Marlaska reiteró el compromiso del Gobierno de no vender ni comprar armamento a Israel desde que comenzó el conflicto en Gaza y aseguró que ese veto se extendería a futuras compras y ventas con empresas israelíes.

Sin embargo, con el paso de las semanas, la rescisión no se formalizó. En la Plataforma de Contratación del Estado no se anuló la adjudicación, y el 11 de diciembre la Dirección General de la Guardia Civil hizo un pequeño cambio, pasando a figurar IMI Systems y Guardian Homeland Security. Ese mismo día, respondiendo a una pregunta de Sumar en el Congreso, el Gobierno aseguró que "se ha puesto en marcha el proceso para rescindir su adjudicación" y confirmó que "el citado contrato no ha sido firmado". Pero tras seis meses de silencio, la formalización se ha llevado a cabo este mes de abril, en los días de Semana Santa..

El contrato que incluye dos lotes: el primero por 4.464.900 millones de euros para 12,3 millones de balas 9x19 mm PB NATO, y el tercero por 2.178.000 millones de euros para 3 millones de cartuchos semiblindados del mismo calibre. La munición está destinada a las pistolas "Ramón" de fabricación israelí (Emtan), adquiridas por la Guardia Civil y que han sido criticadas porque se "encasquillaban".