Arrimadas: "Aunque seas el cuñado del Rey, si te pillan robando vas a la cárcel"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha analizado la decisión del Supremo de confirmar el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin. Para la política las últimas sentencias conocidas tanto la trama Gürtel como la del caso Nóos tienen una doble lectura, "una lectura negativa por los casos de corrupción y una positiva: "Aunque seas el cuñado del Rey, si te pillan robando vas a ir a la cárcel", y añade: "Y si eres el partido del Gobierno de España pues también te pueden condenar por corrupción".

Arrimadas ha defendido que "la justicia funciona" y puntualiza "todos tienen que responder ante la justicia".

Inés Arrimadas se ha mostrado a favor del ofrecimiento de Pedro Sánchez para acoger en España a los 629 migrantes que viajan a bordo del 'Aquarius'. Sin embargo, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha puntualizado que "esto tiene que ser un acuerdo europeo" y además reclama "a nivel interno tenemos que tener un plan de acogida. Y tenemos que explicar el plan para atender correctamente a estas personas".

Arrimadas ha recriminado la decisión del ejecutivo italiano. "No podemos dejar que los xenófobos de algunos países se salgan con la suya. Italia no ha cumplido con su deber y la UE debería tener un criterio firme a la hora de que se cumpla". Además, ha añadido que "no se puede dejar morir a centenares de personas en el mar".

Preguntada por la posibilidad de que Quim Torra vuelva a activar el DiploCAT, algo que la política de Ciudadanos ha calificado de "chiringuito". "Ya sabemos lo que iba a hacer Torra. Y ahora tienen vía libre después de que Sánchez haya quitado el control financiero. Me duele ver que ahora tienen luz verde para vender por el mundo que esto es una dictadura y esto me indigna, que tengamos que pagar las fiestas independentistas".

Sobre el nuevo tablero político que hay en España tras el éxito de la moción de censura, Arrimadas ha dicho que su partido se ha quedado con "la mayoría de españoles que quieren elecciones".