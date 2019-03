Ángeles Pedraza: "Las víctimas nos sentimos traicionadas y engañadas"

Tras casi dos horas de reunión con el ministro de Interior,Jorge Fernández Díaz, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha rechazado de lleno el Plan de Reinserción y ha exigido que los reclusos de ETA tengan que pedir perdón a las víctimas para acogerse a este programa o ser trasladados a cárceles próximas al País Vasco. "Me temo que ese requisito no va a estar", ha reconocido.

Según ha expuesto, el ministro le ha explicado que los requisitos que hasta ahora tenían que cumplir los presos no han cambiado y sólo se ha "puesto por escrito" lo que ya estaba vigente. "Antes no estábamos de acuerdo con Vía Nanclares y no estamos de acuerdo ahora con plan integral", ha dejado claro Pedraza antes de mostrar su temor a que las reinserciones individuales puedan acabar en un acercamiento "masivo" de presos.



La presidenta de la AVT ha salido de la reunión con el compromiso "formal" de Fernández Díaz de informar a las víctimas antes de cualquier decisión que se tome con la organización terrorista o en materia penitenciaria y, según ha asegurado, el ministro ha reconocido que quizá hubo algún "fallo en las formas" al hacer público el programa antes de informarles.

"Pero se ha comprometido a que no volverá a ocurrir", ha subrayado. En el encuentro también han estado presentes el director general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, y la directora general de Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos.

Pedraza ha explicado que el ministro le ha garantizado durante que el Gobierno "jamás negociará" con organizaciones terroristas y tampoco ha variado su política penitenciaria, algo que no cree la AVT. Además, le ha insistido en que no se modifican los requisitos legales que hasta tenían que cumplir los presos.



"Las víctimas no nos debemos a nadie"

En este contexto, la presidenta del principal colectivo de víctimas no ha descartado convocar movilizaciones en la calle. "Me gustaría no tener que salir, pero las víctimas no nos debemos a nadie e igual que hemos salido con el Gobierno del PSOE podemos salir con el del PP si es necesario", ha garantizado.

Pese a ello, valorado positivamente que los responsables del Ministerio del Interior hayan estado dispuestos a ofrecer explicaciones. "En otros momentos, con otros gobiernos, esta explicación no nos la hubieran dado, pero el dolor ya lo llevamos y la explicación tenía que haber sido antes", ha sostenido.

Siguiendo con las medidas, ha asegurado que su asociación no está de acuerdo con el Plan de Reinserción pese a las explicaciones, aunque deben acatar la ley y aceptar "cosas que no gustan". Además, ha adelantado que el ministro no le ha dado fechas de puesta en marcha del nuevo programa, aunque ella augura que será "pronto".

Pedraza ha sido la primera en reunirse con los responsables de Interior, que ha convocado a todas las asociaciones de víctimas después del malestar que generó este jueves su anuncio del plan de reinserción de presos terroristas.