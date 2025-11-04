Torres dice que no hay delito en el informe de la UCO y anuncia que demandará a Aldama por atentar contra su honor

Ángel Víctor Torres ha convocado una rueda de prensa extraordinaria para valorar el informe de la UCO sobre la contratación del Gobierno de Canarias con Soluciones de Gestión, una de las empresas del ‘caso Koldo’.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha denunciado este martes una “clara campaña política” tras su comparecencia en el Congreso, donde volvió a defender su actuación en el marco del caso Koldo. “No me llama la atención que la gran mayoría de las preguntas sean sobre mi etapa en la política de Canarias. Espero poder descifrar algún día quién está al lado de Aldama para dañar la imagen pública de Ángel Víctor Torres”, afirmó.

Torres anunció además que su ministerio “procederá a demandar al señor Aldama por intromisión personal y profesional”, tras las alusiones del empresario en las filtraciones del caso. “De tener una relación estrecha con Aldama tendría muchos mensajes con él, no uno solo”, subrayó, negando cualquier vínculo con los empresarios investigados y descartando haber borrado mensajes: “Yo no he borrado ningún mensaje del señor Aldama porque de haberlo hecho, hubiera borrado este”.

El ministro insistió en que “no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada”, y recordó que el informe de la UCO “no incluye ninguna petición al juez para que se investigue una actuación delictiva”. “No ha habido nunca una actuación en interés propio”, afirmó, asegurando que su papel como presidente de Canarias fue siempre “en defensa del interés general”.

Además, también negó haber participado en la contratación de las mascarillas investigadas y explicó que “solo intervino porque había pagos que no se habían realizado”. Sobre el polémico mensaje atribuido a Aldama: “El diablo está en los detalles”, aclaró que lo conoció después: “Me llega, lo descubrió mi asesor, yo no lo leí y nunca respondí. Ese mensaje tengo conocimiento cuando mi asesor, ante una nota de prensa, empieza a indagar. No lo tenía en mi agenda, no lo respondí y supuestamente tampoco lo leí”.

Durante la sesión, el ministro acusó al Partido Popular de construir un relato sin fundamento: “Yo no vengo aquí más que porque ustedes me lo piden. No hay ningún informe que diga que yo haya faltado a la verdad”, respondió. Y remató: “Ha pasado el tiempo y se ha demostrado que no he tenido relación con el señor Aldama. Queda evidente que quien miente es el señor Maillo”.

Sobre José Luis Ábalos, Torres precisó: “En la actualidad no tengo relación con él. La última vez que le vi fue aquí. Nosotros no brindamos con el dinero de los canarios absolutamente nada”.

El ministro reafirmó su confianza en que la verdad se impondrá: “El tiempo demostrará quién ha actuado con honestidad y quién ha utilizado este asunto para el ataque político”.

La versión del Gobierno: “Se descarta completamente su implicación”

Desde Moncloa, la ministra portavoz Pilar Alegría ha remarcado que se descarta “completamente” cualquier implicación del titular de Política Territorial y que “conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad”. A su juicio, en las filtraciones “queda absolutamente claro y demostrada la falsedad” de las acusaciones contra Torres. Fuentes de su equipo sostienen, además, que el informe “acredita que no se produjeron actos delictivos” y exigen “disculpas públicas”.

El Partido Popular endurece el tono. El vicesecretario Elías Bendodo afirma que Torres “no tiene escapatoria”, debe dimitir “hoy mismo”, y acusa a La Moncloa de bloquear el control parlamentario: el Ejecutivo “secuestra a la democracia” al impedir debatir iniciativas del PP.

Sobre el ministro, Bendodo asegura que “miente tanto como Pedro Sánchez”, que “colegueó” con la trama “como un miembro más” y que la corrupción impide al presidente del Gobierno “avanzar” y solo permite, “como mucho, arrastrar”.

El PSOE canario contraataca

La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, reclama al PP que pida perdón “por enfangar” el nombre del ex presidente autonómico. Asegura que el informe confirma que Torres es “una persona honesta, limpia y entregada al servicio público” y subraya que “no ha habido mordidas, que no ha habido petición de comisiones ni mucho menos mujeres explotadas sexualmente, como se lleva diciendo, insinuando, por parte del Partido Popular durante este último año y medio”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.