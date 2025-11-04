Arranca en el Congreso la comisión de investigación sobre la DANA con los testimonios de las asociaciones de las víctimas

Este martes las asociaciones de víctimas de la DANA entran al Congreso de los Diputados para contar, en primera persona con los políticos al frente, lo que vivieron durante la gran riada que arrasó parte de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 y que dejó 229 fallecidos.

Con cinco testimonios, a las 10:30 horas está previsto que comience la primera comisión de investigación sobre cómo se gestionó aquella catástrofe. Durante tres días se escucharán los relatos de trece afectados. Cada víctima dispondrá de quince minutos para contar en detalle su experiencia, seguida de cinco minutos para las preguntas de los grupos parlamentarios y otros quince para responder. El objetivo es que puedan contar con detalles qué ocurrió.

La primera jornada cuenta con representantes de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, donde intervendrán su presidenta, Rosa María Álvarez Gil, y la vicepresidenta, Carmina Gil Sánchez, que exigen "verdad, justicia y reparación" y piden que Carlos Mazón abandone definitivamente la política tras su dimisión.

A continuación, hablarán Ernesto Martínez Alfaro, tío de una de las desaparecidas, además de Dolores Ruiz Sánchez, que perdió a su marido y a sus dos hijos, y María Teresa Pagán Romero, quien vio desaparecer a su hermana, su cuñado y su sobrino.

El miércoles será el turno de varios miembros de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, entre ellos su presidente, Christian Lesaec, y Verónica Vicent Baquero. El jueves lo cierra la Asociación de Víctimas de la DANA, encabezada por Mariló Gradolí, junto a otras personas que perdieron familiares en municipios como Chiva o Benetússer. En total, serán trece testimonios que marcarán el inicio de las 127 comparecencias previstas .

Tres fases

La comisión, desbloqueada a principios de octubre por el PSOE, Sumar y socios parlamentarios, se divide en tres fases: la primera analizará las medidas de prevención y aviso antes de la tormenta, la segunda será la gestión de la emergencia durante las horas críticas, y la tercera se centra en la atención y ayudas posteriores. Además, se ha solicitado más de un centenar de documentos y vídeos relacionados con aquel día.

El próximo 17 de noviembre el expresidente valenciano Carlos Mazón acudirá al Congreso, ya con el formato habitual de preguntas y respuestas con unos 20 minutos para cada grupo parlamentario. Después está previsto citar a la exconsejera de Emergencias, Salomé Planas, además del jefe de gabinete de Mazón, la periodista que comió con Mazón en 'El Ventorro', Maribel Vilaplana, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

También se quiere escuchar a los alcaldes de las zonas afectadas, responsables de Protección Civil, de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencias, de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Incluso se prevé llamar a representantes de sindicatos, universidades, medios públicos y patronales.

Y finalmente, contemplan que lista de comparecientes la cierre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a siete de sus ministros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.