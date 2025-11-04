Juicio al fiscal general del Estado: estos son los principales protagonistas de la causa

Durante dos semanas desfilarán por el Tribunal Supremo decenas de fiscales, periodistas o políticos para testificar en el juicio contra el fiscal general del Estado. Todos los focos estarán puestos en el único imputado de la causa: Álvaro García Ortiz. Pero él no será el protagonista exclusivo del juicio.

El fiscal general está acusado de un presunto delito de revelación de secretos por haber podido filtrar los datos personales de Alberto González Amador. Esa presunta filtración se habría producido la noche del 13 de marzo de 2024, casi de madrugada, momento en el que García Ortiz habló con varios fiscales solicitando el correo en el la defensa de González Amador proponía un pacto a la fiscalía por el supuesto delito de fraude a hacienda que habría cometido el novio de Ayuso.

El segundo protagonista del juicio será el propio González Amador, quien denunció al fiscal general del Estado por publicar una nota de prensa con sus datos personales. Durante la investigación se acabó descartando que hubiera delito en la publicación de la nota de prensa, pero sí se determinó que había indicios de una presunta filtración del correo entre fiscalía y el abogado del novio de Ayuso que habría partido desde el mismo ministerio público.

Otras piezas clave en el caso son las fiscales Almudena Lastra y Pilar Rodríguez, que declararán el primer día de juicio. Rodríguez, la fiscal provincial de Madrid, fue una de las primeras a las que García Ortiz recurrió para encontrar el correo de la supuesta filtración. Durante aquella noche ella consensuó el fiscal general la nota de prensa que se publicaría al día siguiente, y de hecho indicó que daban ganas de incorporar "más cianuro" a ese escrito. Pilar Rodríguez estuvo imputada junto a García Ortiz hasta hace pocos meses, pero el Tribunal Supremo finalmente descartó esa imputación.

Almudena Lastra, por su parte, es la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid. Ella se negó a publicar la nota de prensa con el logo de la fiscalía de la comunidad, y durante esa misma conversación con García Ortiz le llegó a decir, literalmente, si él había sido el responsable de la filtración. Finalmente, la nota de prensa se publicó con el membrete de la fiscalía.

Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, es otro testigo fundamental en la causa. Él envió en febrero de 2024 la propuesta de pacto a la fiscalía que se filtró un mes después. Para la defensa, su alegato podría ser determinante para el futuro judicial de García Ortiz.

Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también tendrá un hueco principal en los interrogatorios. Rodríguez negó que el novio de Ayuso propusiera un pacto a la fiscalía, y alegó radicalmente lo contrario. Dijo que era el ministerio público quien ofrecía un acuerdo a González Amador, algo que con la filtración se demostró que era falso. El fiscal general, de hecho, siempre ha justificado su actuación con la máxima de "desmentir un bulo" que se originó desde el gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Entre todos los testigos también destaca un político, Juan Lobato. El exsecretario general del PSOE de Madrid fue la primera persona en mostrar públicamente el correo de la supuesta filtración. Lo hizo en la Asamblea de Madrid minutos después de que un digital publicara la propuesta de pacto íntegra. Lobato guardó ante notario las conversaciones que había tenido con su jefa de gabinete esa misma mañana, eso provocó una crisis interna en el PSOE de Madrid que concluyó con la dimisión de Lobato como líder de los socialistas madrileños.

Además de estos protagonistas también serán llamativas las declaraciones del exsecretario de Estado de comunicación de la Moncloa, Francesc Vallés, o de Pilar Sánchez Acera, convertida ahora en número dos del nuevo PSOE de Madrid liderado por el ministro Óscar López.

