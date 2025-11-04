Rodríguez, jefe del gabinete de comunicación de Ayuso, asegura que González Amador solo quería un acuerdo con Hacienda y "no se le dejó"

El juicio por la presunta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sigue su curso. El fiscal negó este mismo lunes los delitos de los que se le acusa.

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que Alberto González Amador quería un acuerdo en el caso de presunto fraude fiscal para que "no se levantara polvareda": "Solo quería llegar a un acuerdo con Hacienda y no se le dejó", afirma.

"Quiere llegar a un acuerdo y de repente todo se dinamita", ha señalado relatando que el empresario le dijo -en una conversación informal- que tenía una inspección tributaria y que no quería llevarlo a los tribunales por "la reputación" de la presidenta de la Comunidad de Madrid que también es su pareja sentimental.

Asimismo, ha comentado que pasó la foto a los medios donde se veía que el fiscal Julián Salto estaba dispuesto a llegar a un acuerdo para desmentir una noticia que se había publicado. "A partir de ahí, se desata la locura. Ministros, incluso Sánchez en sede parlamentaria llaman a Amador delincuente confeso. Nunca se ha declarado confeso y no es un delincuente. Solo quería un acuerdo con Hacienda", ha destacado.

La jefa de comunicación de la Fiscalía asegura que la prensa ya conocía las negociaciones antes de la filtración

También ha declarado la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, quien asegura que la prensa ya sabía que existían esas negociaciones antes de la filtración por parte, supuestamente, del fiscal general Álvaro García Ortiz.

Así, ha detallado que le dijeron que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, estaba difundiendo información al respecto entre los periodistas, aunque errónea, según recoge 'Europa Press'.

