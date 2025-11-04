Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

JUICIO FISCAL

Rodríguez, jefe del gabinete de comunicación de Ayuso, asegura que González Amador solo quería un acuerdo con Hacienda y "no se le dejó"

El jefe del gabinete de comunicación de la presidenta madrileña le informó en una conversación informal que tenía una inspección tributaria y que no quería llevarlo a los tribunales pero "todo se dinamitó".

l director de Gabinete de Ayuso, Miguel &Aacute;ngel Rodr&iacute;guez,

l director de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

El juicio por la presunta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sigue su curso. El fiscal negó este mismo lunes los delitos de los que se le acusa.

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que Alberto González Amador quería un acuerdo en el caso de presunto fraude fiscal para que "no se levantara polvareda": "Solo quería llegar a un acuerdo con Hacienda y no se le dejó", afirma.

"Quiere llegar a un acuerdo y de repente todo se dinamita", ha señalado relatando que el empresario le dijo -en una conversación informal- que tenía una inspección tributaria y que no quería llevarlo a los tribunales por "la reputación" de la presidenta de la Comunidad de Madrid que también es su pareja sentimental.

Asimismo, ha comentado que pasó la foto a los medios donde se veía que el fiscal Julián Salto estaba dispuesto a llegar a un acuerdo para desmentir una noticia que se había publicado. "A partir de ahí, se desata la locura. Ministros, incluso Sánchez en sede parlamentaria llaman a Amador delincuente confeso. Nunca se ha declarado confeso y no es un delincuente. Solo quería un acuerdo con Hacienda", ha destacado.

La jefa de comunicación de la Fiscalía asegura que la prensa ya conocía las negociaciones antes de la filtración

También ha declarado la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, quien asegura que la prensa ya sabía que existían esas negociaciones antes de la filtración por parte, supuestamente, del fiscal general Álvaro García Ortiz.

Así, ha detallado que le dijeron que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, estaba difundiendo información al respecto entre los periodistas, aunque errónea, según recoge 'Europa Press'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los familiares de víctimas de la DANA lamentan que "la alerta llegó cuando ya habían muerto" y ven a Mazón "más cerca" de la cárcel

La Presidenta Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa María Álvarez

Publicidad

España

González Amador, a su llegada al Tribunal Supremo

González Amador acusa al fiscal general de haberle "matado públicamente": "Pasé a ser el delincuente confeso"

La UCO señala que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la "influencia" de Koldo: "Estoy encima"

Ángel Víctor Torres cargó contra una responsable de Sanidad por no agilizar los pagos a la empresa de Aldama

A3 Noticias 1 (22-11-24) El ministro Ángel Víctor Torres anuncia que los señalados por Aldama presentarán una demanda conjunta

Torres dice que no hay delito en el informe de la UCO y anuncia que demandará a Aldama por atentar contra su honor

l director de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez,
JUICIO FISCAL

Rodríguez, jefe del gabinete de comunicación de Ayuso, asegura que González Amador solo quería un acuerdo con Hacienda y "no se le dejó"

Ángel Víctor Torres y su conversación con Koldo García
Caso mascarillas

La UCO destapa los 'whatsapps' de Koldo presionando a Torres para pagar a Aldama: "Si lo consigues, me dejo violar por ti"

Abascal y Feijóo
PP-Vox

Feijóo llama a Abascal para buscar un sustituto a Mazón y "dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana

Los líderes de PP y Vox han mantenido una conversación este martes tras la dimisión de Carlos Mazón. Desde Génova hablan de una llamada "cordial y en buen tono".

Juicio al fiscal general del Estado
Juicio Fiscal General

Juicio al fiscal general del Estado: estos son los principales protagonistas de la causa

Además del acusado, Álvaro García Ortiz, o el querellante Alberto González Amador por el juicio pasarán más de 40 testigos, y algunos de ellos han tenido un papel fundamental a lo largo de la investigación

Carlos Mazón.

La dimisión de Carlos Mazón deja el futuro de la Generalitat en el aire: ¿habrá nuevas elecciones?

La Presidenta Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa María Álvarez

Los familiares de víctimas de la DANA lamentan que "la alerta llegó cuando ya habían muerto" y ven a Mazón "más cerca" de la cárcel

Fiscal General del EStado, Álvaro García Ortiz

La salida de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, del Tribunal Supremo: ocho horas de una larga primera sesión

Publicidad