Ángel Gabilondo rechaza gobernar con Podemos y se abre a pactar con Más Madrid o Ciudadanos: "Con este Iglesias, no"

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE para la reelección en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, ha rechazado pactar con Unidas Podemos para formar un Gobierno. Según explica, no le "gustaría que hubiera planteamientos radicales y extremos".

"No quiero un clima de confrontación, de extremismo. No quiero eso sinceramente", señala Gabilondo en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo'. Asimismo, ha comentado que actualmente no pactaría “con este Iglesias”.

A la pregunta de si dormiría "tranquilo" si tuviera a Pablo Iglesias de vicepresidente en un Gobierno liderado por él, contesta: "No duermo tranquilo nunca. Me intranquilizaría que alguien en un planteamiento extremista y radical formara parte del Gobierno. Espero y deseo que esto evolucione hacia otra dirección. Pero planteadas, así las cosas, no lo quiero, sinceramente".

Por otro lado, el candidato socialista ha manifestado que sí pactaría con Ciudadanos y Más Madrid: "Es lo que yo querría. Es lo que quise en 2019 porque así se construía y constituía un espacio plural y abierto".

"Sin embargo Ciudadanos optó por otra cosa y creo que ha sido un error. Nos ha traído a dos años de desvarío, de ingobernabilidad. Se equivocó Ciudadanos uniéndose al Partido Popular con el apoyo de Vox", ha finalizado.

Ayuso califica a sus rivales en las elecciones del 4 de mayo

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid, en una entrevista en 'Espejo Público' ha calificado a sus rivales.

Con la única que ha dudado es con Rocío Monasterio, de Vox, de la cual apunta: "Es una persona con la que en muchas veces me he entendido y en otras no".

Sobre Pablo Iglesias ha manifestado que "es odio" y asegura que "no lo quiere Madrid, no lo quieren los ciudadanos en la calle". También a Mónica García, candidata de Más Madrid, la señala como "odio 2".

Por último, el mejor parado ha sido el candidato socialista, Ángel Gabilondo, al que ha definido como "afable ", mientras que a Edmundo Bal lo califica como un "totalmente desconocido".