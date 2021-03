Díaz Ayuso 'se queda sin palabras' para definir a Rocío Monasterio en Espejo Público

Asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos días sus adversarios políticas han intensificado su campaña de insultos contra su persona. Mantiene que no le afecta porque evita llevarlo al terreno personal aunque reconoce que recibir insultos como 'ida' sí es delicado para su familia ya que su padre falleció a causa de una enfermedad mental.

Díaz Ayuso se ha tomado 'Un café con Susanna' en Espejo Público y esta le ha propuesto un ejercicio verbal: el de definir con una sola palabra a sus adversarios políticos, aquellos con los que se juega la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo.

Con Pablo Iglesias (Unidas Podemos) lo ha tenido muy claro: odio. "Destila odio", matizaba la presidenta. Respecto a Ángel Gabilondo (PSOE) le ha definido con el término 'entendimiento' o 'afable'.

Cuando le ha tocado el momento de definir a Rocío Monasterio (Vox), tras dudar ha señalado: "No sabría decirte, nunca lo he pensado". Posteriormente ha hecho ya una definición más amplia. "Es una persona con la que muchas veces me he entendido y otras no", matizaba.

A Edmundo Bal (Ciudadanos) le ha definido como 'desconocido' mientras que de Mónica García (Más Madrid) ha dicho que es 'odio dos'. "Nos ha señalados con el dedo como si llevara una pistola", mantiene.

