El PSOE ha cosechado en las elecciones autonómicas de Madrid de este martes su peor resultado histórico en esta región. Con el 91% de los votos escrutados, la candidatura de Angel Gabilondo, ha sacado 24 escaños y un 17% de los votos, en tanto que Más Madrid, habría sumado cuatro nuevos diputados a los 20 que ya tenía. De este modo, se han dejado en esta cita 13 escaños y más de 300.000 votos.

El candidato del PSOE a las elecciones de Madrid, Ángel Gabilondo, ha admitido que sus resultados "no son buenos" y "no los esperábamos". Gabilondo ha reconocido este martes que "no ha logrado" abrir los "espacios para un debate sosegado", algo que "lamenta", y ha añadido que "es un orgullo representar al PSOE".

Ángel Gabilondo ha felicitado al PP por su victoria en las elecciones a la Asamblea de Madrid y le ha deseado todo el "acierto" con sus políticas aunque los socialistas creen en "un modelo distinto".

"Felicito al PP por su victoria (...) Le deseo al Gobierno acierto para resolver los problemas de la ciudadanía y la pandemia, pero nosotros creemos en un modelo distinto que tiene que ver con las políticas públicas en Madrid que seguiremos defendiendo con toda determinación y fuerza democrática", ha trasladado Gabilondo

Gabilondo ha expresado su enhorabuena a todos los 136 diputados que han salido elegidos de estas elecciones. "Yo no he sido capaz de abrir esos espacios para un debate sosegado y no descalifico a nadie porque haya sido así", ha asegurado. El candidato socialista ha admitido que los "problemas están ahí" y que ellos los combatirán, cada "uno desde donde nos corresponda".

PSOE asume los malos resultados

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, ha reconocido este martes "sin paños calientes" que los resultados de las autonómicas de Madrid "no son buenos" para su partido, y lo ha achacado a que no han sabido atraer a todo su electorado ni "escapar de la polarización". Eso sí, ha defendido que no dejan de ser unas elecciones en una comunidad autónoma, tratando así de restar trascendencia nacional.

"Han sido unas elecciones en Madrid, y solo en esta comunidad. Es una comunidad muy importante, pero no representa al conjunto de España, al igual que tampoco lo hace el resultado de elecciones recientes, como en Cataluña, donde por cierto el PP quedó como última fuerza", ha justificado en una comparecencia en Ferraz sin preguntas.