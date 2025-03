El choque entre Trump y Zelenski reaviva el debate sobre el gasto en defensa de España

El viaje de Volodímir Zelenski a Washington ha dejado un nuevo escenario en el conflicto entre Rusia y Ucrania, también a complicado aún más las negociaciones de una posible paz entre ambos países. El espectáculo ofrecido por ambos mandatarios frente a la prensa tras la reunión que ambos mantuvieron, han provocado también una cascada de reacciones a nivel internacional así como dentro de nuestro país.

Respuesta unánime aunque, con matices

Óscar López, Ministro para la Transformación Digital, trasladada hoy la postura de la parte socialista del gobierno tras lo sucedido el pasado viernes "España va a seguir ayudando a Ucrania, aquí hay un agresor que es Putin y un agredido que se llama Ucrania y por lo tanto España va a seguir defendiendo la legalidad internacional".

Sumar, a través de Yolanda Díaz era más directa en su valoración de lo ocurrido "lo sucedido es absolutamente intolerable".

"La imagen que vimos el pasado viernes en la Casa Blanca, es una de las peores noticias que ha tenido el mundo en las últimas décadas." Así de tajante y contundente se mostraba hoy Alberto Núñez Feijóo en su valoración sobre lo ocurrido en Washington. Para el presidente de los populares, lo sucedido es un hecho gravísimo y lo entiende como un ataque a la parte agredida del conflicto. "Nuestra postura es a favor de la soberanía de Ucrania, es la postura de la democracia y de la libertad y ahí es donde debería estar los Estados Unidos, es donde ha estado siempre" aunque al mismo tiempo lamenta que el Gobierno de España no tenga en cuenta la postura de la oposición: "No sabemos hacia dónde dirige a España, creo que Sánchez no debe seguir acudiendo a foros internacionales sin que tenga la postura del congreso de los diputados" "Conviene saber qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación, que está abierta y aún no hemos sido capaces de tomar una postura concreta"

La nota disonante

José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, ha sido el encargado de liderar la voz disonante en el espectro político de nuestro país, justificando la actitud de Donald Trump " comenzó con elogios mutuos, comenzó con una propuesta por la paz y en un momento dado la reunión se torció".

