Ana Alarcón, portavoz del SUP, cuestiona la regularización de inmigrantes: "Vemos cables sueltos, no se ha contado con la Policía"

A través de la red social 'X', el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha valorado el decreto que permite la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes que ya están en España como "un proceso histórico", con el que "damos un paso de justicia para quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana". "Regularizar no es solo necesario: es justo", dice el presidente en su mensaje en el que aboga por "reconocer una realidad que ya existe".

"Vemos cables sueltos"

En Antena 3, abordamos la situación de la regularización de inmigrantes con Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, en las Noticias de la Mañana de la mano de Manu Sánchez. Una vez analizada "rigurosamente" esta regularización, explica la portavoz, asegura que ven "cables sueltos por muchos angulos", a la vez que expresa el "cabreo" que sienten argumentando que "no se ha contado con la Policía para tomar una decisión tan importante a nivel de extranjería".

Alarcón recuerda que "la Policía Nacional tiene la competencia exclusiva de extranjería", ante lo que sentencia: "creo que se nos escucha poco como expertos en la materia".

Ahora bien, otra de las dudas que surgen: ¿hay personal suficiente para afrontar los trámites necesarios para llevar a cabo estas regularizaciones? La portavoz señala que "no ha habido refuerzos de las plantillas que se dedican a realizar los informes pertinentes policiales para esta regularizazación". "Las plantillas no se han reforzado y vemos que todo este poco control y planificación puede afectar directamente a la seguridad pública". Ante esta ausnecia de refuerzos en los equipos, Ana Alarcón considera que "lo vamos a tener muy complicado para garantizar que se puedan hacer todos los controles".

Este jueves, el Tribunal Supremo rechazó la suspensión urgente del real decreto que facilitará la regularización de medio millón de migrantes, pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. La Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó un auto en el que desestima la medida cautelarísima de suspensión sin previa audiencia de las partes, al no concurrir circunstancias de especial urgencia y, en su lugar, acuerda tramitar este incidente por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de 10 días al Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

Es el primer asunto que tramita el Supremo en relación a la regularización de inmigrantes, una vez que varios gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán el real decreto.

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