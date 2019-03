Alonso: "Amaiur no cumple los requisitos para tener grupo propio"

El portavoz del grupo del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha opinado que Amaiur, al registrar la baja de su diputado por Navarra, reconoce que no cumple el reglamento para tener grupo propio en el Congreso, y por ello, les ha acusado de intentar ocultar su "realidad electoral".

Alonso ha ofrecido en la Cámara Baja su primera rueda de prensa como portavoz parlamentario, pues este lunes, ante la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano entre congresos del partido, le nombró como tal el líder, Mariano Rajoy.

La mayoría de las preguntas se han centrado en la posibilidad de que Amaiur tenga grupo propio. De hecho, la coalición electoral ha tenido hoy la baja de su diputado por Navarra, lo que persigue la consumación de ese grupo, al concentrarse el porcentaje de voto y el número de escaños que exige el reglamento sólo en las tres provincias vascas en las que se han presentado.

Fuentes del PP, cuando han sido preguntadas por esta actuación de la coalición, han coincidido en recalcar que "no les valdrá de nada". Para Alonso, en primer lugar, la responsabilidad de que Amaiur tenga grupo depende de la Mesa de la Cámara, no del PP.

Ha aclarado, después, que su grupo no tiene previsto reunirse formalmente con los representantes de la coalición abertzale en las próximas fechas. Sobre la baja del parlamentario navarro de Amaiur, ha comentado Alonso que es un reconocimiento de que "no cumple el reglamento" y "una finta" para sortearlo.

A su juicio, se ha tratado de una maniobra que "no altera la realidad electoral" de la formación vasca y navarra, y la realidad -ha incidido- es que no obtuvo el 15% que exige el reglamento en la comunidad foral. "Los hechos son esos, y los hechos no pueden ser cambiados", ha sentenciado. Es más, según Alonso, ya que esa ausencia del diputado intenta "ocultar una realidad", que es que no pueden obtener grupo.

Según la lectura del texto que rige la Cámara, la coalición "no tiene derecho a grupo propio", ha manifestado el portavoz del PP. Alonso ha subrayado que con esta posición los populares demuestran "altura de miras", no así Amaiur, al que ha aconsejado que se pregunte por qué no puede llegar a acuerdos con otros para que le presten diputados y puedan ajustarse así al reglamento de la Cámara y a los precedentes.

Más allá de polémicas con Amaiur, el portavoz del PP ha felicitado al nuevo presidente del Congreso, Jesús Posada, y se ha congratulado de la "normalidad" con la que ha transcurrido la constitución de Las Cortes. Ha dicho que el trabajo del grupo parlamentario consistirá en ayudar a que llegue a buen puerto el proyecto de recuperación nacional que pretende liderar el próximo jefe del Gobierno, Mariano Rajoy. Se ha mostrado convencido, además, de que el Ejecutivo que venga "va a poner muchos deberes a las Cortes Generales".