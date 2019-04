La alta traición puede llegar a castigarse con cadena perpetua en Alemania aunque todo apunta a que Carles Puigdemont será extraditado

Alemania, socio preferente de España, ha quedado involucrada con la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en un conflicto, el del soberanismo catalán, que Berlín considera un asunto interno español. "España es una democracia plena y un Estado de derecho", ha recalcado el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, quien ha recordado que la posición de la canciller, Angela Merkel, sobre la crisis catalana es que se trata de un asunto que España debe resolver "de acuerdo a las leyes" del país. Con un "no" rotundo ha respondido Seibert a la pregunta de si la decisión que adopte la justicia competente puede llegar a "afectar" las "estrechas relaciones" bilaterales entre Alemania y España.

El procedimiento abierto con la detención en territorio alemán de Puigdemont compete "fundamentalmente al ámbito judicial", ha insistido la portavoz del Ministerio alemán de Justicia, Stephanie Krüger. No hay duda alguna para Berlín ni sobre el correcto proceder de su socio europeo ni sobre a quién compete decidir acerca de la eventual extradición a España: el sistema judicial del "Land" de Schleswig-Holstein, en cuyo territorio fue detenido Puigdemont el domingo tras cruzar la frontera con Dinamarca.

Menos categóricos se mostraron los portavoces del Ejecutivo a la insistente pregunta de si el cargo de rebelión del que se acusa a Puigdemont, que no está tipificado como delito en Alemania, es equivalente al de alta traición, recogido en el Código Penal alemán. El cargo de rebelión "no aparece con esa palabra" en el Código Penal, pero lo decisivo es que haya un delito "que pueda ser equiparable", ha dicho la portavoz del Ministerio y, si eso es o no así, no es algo que "pueda determinar yo desde aquí", sino la Audiencia territorial de Schleswig, ha añadido.

La alta traición está tipificada como delito en el artículo 81 del Código Penal alemán y penado, en los casos menos graves, con un año de cárcel, pero puede llegar a castigarse con cadena perpetua. Las explicaciones de los portavoces del Ejecutivo alemán se han producido horas antes de la comparecencia de Puigdemont ante el juez que debía tomarle por vez primera declaración desde que el domingo ingresó en la prisión Neumünster, que finalmente ha dictaminado que siga detenido mientras la justicia estudia la euroorden.

En los medios alemanes se han cruzado mientras las opiniones de juristas, divididas entre quienes sostienen, como Martin Heger, en 'Der Spiegel', que Alemania debe extraditar a Puigdemont, y quienes apuntan lo contrario, como Wolfgang Janing, desde el diario 'Süddeutsche Zeitung', otro medio considerado de referencia. Heger destaca que por lo menos uno de los cargos imputados al político huido -el de malversación de fondos- sí está contemplado en el Código Penal alemán y por tanto debe ser extraditado. Janing, por su parte, se felicita por la pronta ejecución de la euroorden, lo que demuestra que ese mecanismo funciona correctamente, pero insiste en la inexistencia del delito de rebelión, como tal, en Alemania.

La otra pregunta que ha planeado en Alemania era por qué se había detenido al político catalán en este país, una actuación que obliga a la Justicia a tomar una decisión sobre la extradición. Puigdemont fue interceptado tras entrar en territorio alemán, en una acción coordinada entre la Policía Federal de Alemania (BKA) y la inteligencia española, que había colocado un geolocalizador en el automóvil en que viajaba el líder independentista.

Teóricamente podía haber sido arrestado en Suecia o Dinamarca, países que atravesó en coche desde que salió el viernes de Finlandia tras conocerse que se había activado la euroorden contra él. Desde el ámbito policial, el presidente del Sindicato de la Policía Alemana (DPoIG), Ernst Walter, ha expresado su sorpresa por que no se hubiera procedido a la detención hasta llegar a Alemania.

Las fuerzas de seguridad danesas, ha recordado, están "tan obligadas como las alemanas" a "la ejecución de los mecanismos que la Justicia, en ese caso la europea, ha puesto en marcha", ha dicho Walter, mientras la policía del país vecino ha esgrimido que no había sido informada con tiempo suficiente para actuar. El plan inicial de Puigdemont era partir el sábado, vía aérea, de Finlandia a Bruselas, donde residía desde que el pasado octubre huyó de España.