La alcaldesa de Montcada niega su implicación en la trama urbanística

La alcaldesa socialista de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, ha negado estar involucrada en la trama de corrupción bautizada con el nombre de caso Mercurio y que ha salpicado a varios dirigentes del PSC, ya que su imputación en este asunto "es por tráfico de influencias". "Niego rotundamente estar implicada ni estar imputada en ninguna trama de corrupción urbanística, ni cobro de comisiones; quiero negar también este presunto delito y quiero afirmar que los procedimientos de contratación municipal se han realizado con total legalidad", ha señalado Pérez.

La alcaldesa ha comparecido ante la prensa sin aceptar preguntas y se ha limitado a leer un comunicado, visiblemente afectada y con la voz temblorosa. "Informo que sí que he recibido una notificación del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell por una presunta participación en un delito de tráfico de influencias", ha añadido la alcaldesa de Montcada, cuya imputación se basa por una conversación telefónica con el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, en la que supuestamente éste le habría sugerido la contratación de una persona.

"Quiero negar también el presunto delito, y quiero afirmar que los procedimientos de contratación municipal se han realizado con total legalidad", ha asegurado Pérez, que fue nombrada alcaldesa a mediados de 2010 sucediendo al socialista César Arrizabalaga.

Navarro: "Ellos han clamado por su inocencia y a mí me han convencido"

Ante esta situación, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha reivindicado la honorabilidad de los dos altos cargos de su partido imputados en el marco de la presunta trama de corrupción urbanística con epicentro en Sabadell, quienes "han clamado por su inocencia" y le han "convencido" de la misma. "Damos todo nuestro apoyo y reivindicamos la presunción de inocencia de ambos", ha dicho Navarro tras reunirse de urgencia con el Secretariado de su partido, que ha ratificado la suspensión temporal de los cargos en el PSC de Daniel Fernández -Organización- y del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, -Política Municipal-.

Navarro ha confirmado asimismo que no forzará por el momento que Bustos y Fernández presenten su dimisión de los cargos públicos que ostentan.

El Secretariado del PSC está integrado por nueve miembros, pero sólo se han reunido siete, ya que Fernández y Bustos están suspendidos de sus cargos orgánicos a raíz de su presunta vinculación a la supuesta trama de corrupción. Navarro ha subrayado la "rapidez" con la que han reaccionado Bustos y Fernández al poner inmediatamente a disposición del partido sus cargos orgánicos, algo que va más allá aún del "muy estricto" código ético del partido, que habla de suspensión cuando hay una inculpación y no una imputación, como es este caso.

"Hemos tenido una respuesta muy rápida, ellos han pedido inmediatamente la suspensión de sus cargos en el partido y la hemos aceptado. La voluntad de transparencia es clara. Ahora no podemos hacer nada más hasta que no avance el proceso, no estamos en una situación en la que se tenga que forzar la dimisión de cargos públicos", ha esgrimido. Y ha añadido: "Yo he escuchado sus argumentos, les conozco cómo actúan y les creo cuando me dicen que son inocentes. Esperamos que el proceso sea lo más rápido posible y que podamos restituirlos pronto en sus cargos en el partido".

El PSC no se plantea por el momento reemplazar ni a Bustos ni a Fernández en sus cargos en el partido, de manera que el Secretariado en su conjunto ha decidido asumir colegiadamente sus funciones hasta ver cómo evoluciona el proceso. "Ya veremos dependiendo de lo que ocurra en los próximos días si esto lo tenemos que replantear. Pero de momento lo asumimos colegiadamente", ha precisado Navarro en este sentido.

Preguntado por si hacía una lectura "política" de la actuación judicial y policial, Navarro se ha limitado a decir que hay aspectos "extraños" pero ha descartado "hacer teorías de la conspiración". "No me gustaría pensar que es una maniobra intencionada. No queremos hacer teorías de la conspiración. Si hay conspiradores no nos preocupa mucho, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es actuar con la máxima transparencia", ha subrayado.

Fernández, que actualmente es diputado en el Congreso, anunció su intención de abandonar la cámara si era elegido diputado en el Parlament en las elecciones catalanas del pasado domingo, como finalmente sucedió, ya que figuraba en el puesto número 6 de la candidatura socialista encabezada por Pere Navarro. Dada su condición de diputado del Congreso, Fernández no podrá declarar como imputado ante el juez instructor, que debe remitir la pieza judicial sobre él al Tribunal Supremo -o al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) si ya ostentara el acta de diputado en el Parlament- para que sea una instancia judicial superior la que lo interrogue, han informado a Efe fuentes jurídicas.