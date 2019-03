El alcalde de Portugalete, en contra de declarar al etarra Juan Manuel Piriz persona non grata

Mikel Torres, alcalde socialista de Portugalete, en Vizcaya, se ha negado a que haya una votación para declarar persona non grata al etarra Juan Manuel Piriz, el cual ha sido excarcelado tras la sentencia de Estrasburgo. Torres se ha justificado afirmando que no es competencia del Ayuntamiento y ha advertido que "el sufrimiento de las víctimas no tiene color político y nadie tiene el derecho a mercadear con él".

La moción, que no ha podido ser votada, pedía nombrar persona 'non grata' del municipio de Portugalete a Piriz "por presentar una biografía contraria a los derechos humanos y a los principios y valores democráticos".

El PP no está de acuerdo con la decisión que ha tomado Torres y ha querido recordar las víctimas: “presentamos esta moción que lamentamos mucho que no pueda ser votada para mirar al futuro pero teniendo en cuenta la verdad del pasado”. Desde el Gobierno critican al PSOE por no reprobar a los etarras y les pide que se diferencie del mundo abertzale.

Los socialistas tampoco han apoyado reprobaciones a la etarra Inés del Río en los ayuntamientos navarros de Tafalla y Villaba, y han afirmado que hay que acatar las decisiones judiciales y señalan que cada etarra no arrepentido merece toda su repulsa.