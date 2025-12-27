El PSOE de Jaén abre un expediente disciplinario a su concejal en Martos por cánticos machistas

El Partido Socialista de Jaén ha anunciado que abrirá un expediente disciplinario a su concejal en el Ayuntamiento de Martos, Manuel Cortés, tras la difusión de un vídeo en el que se le escucha cantar cánticos machistas y sexistas. A través de un comunicado, el partido ha asegurado que tomará esta medida en virtud del artículo 83 de los estatutos federales del PSOE. Además, el partido ha solicitado la suspensión cautelar de la militancia de Cortés basándose en el artículo 90 de los mismos estatutos.

El PSOE de Jaén ha dejado claro que condena este tipo de comportamientos y que no tolerará actitudes que vayan en contra de los valores fundamentales de la organización, como el feminismo y la igualdad. "Actitudes como las de este concejal son absolutamente inaceptables y contrarias a los principios que defendemos", señala el comunicado. Asimismo, el partido ha instado a Manuel Cortés a poner su acta de concejal a disposición de la organización para que se puedan tomar las decisiones pertinentes.

En el comunicado, el PSOE de Jaén condena rotundamente este tipo de comportamientos, vengan de donde vengan y por eso actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas. "Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran", han sentenciado.

Así es el vídeo publicado

El polémico vídeo ha sido publicado por Manuel Cortés en su perfil de Tiktok, en el que se le ve cantando letras de contenido machista y sexual como: "Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieren ... Yo me voy al campo, al campo de los madroños, para que los campesinos me la metan por el ... ", es una de las estrofas de la canción que el concejal socialista canta, de forma bochornosa, junto a dos amigos.

El vídeo, publicado por el propio concejal en su red social, ha desatado una oleada de críticas en el municipio debido a las letras vulgares y machistas que contiene. La publicación, compartida en la plataforma Tiktok y accesible a cualquier usuario, ha sorprendido a los vecinos, quienes consideran que el comportamiento del edil es incompatible con las responsabilidades públicas que ejerce, especialmente en un área tan importante como la Seguridad Ciudadana.

La polémica se centra en el hecho de que el video no fue filtrado ni compartido sin su consentimiento, sino que fue una publicación voluntaria del propio concejal. Esto ha generado indignación entre los ciudadanos, que ahora exigen explicaciones públicas y que el edil asuma responsabilidades por lo que califican como un acto "vergonzoso" y "machista".

Este incidente ha puesto al PSOE local en el punto de mira, ya que muchos consideran que este tipo de comportamiento perjudica gravemente la imagen del Ayuntamiento de Martos.

