El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, se suma a la visita de Pedro Sánchez a La Paz por "cortesía" aunque no fue invitado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acudido al hospital de La Paz para acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no había sido invitado y lo ha hecho, ha dicho a la salida, "por lealtad institucional". Sánchez se ha reunido con especialistas de la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Hospital La Paz en Madrid que trabajan en los ensayos para la vacuna contra el coronavirus, acompañado del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que acababa de avanzar algunos detalles del plan de vacunación, y el de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Algunas personas los han recibido con abucheos.

Visita sin autoridades de Madrid

La visita de Sánchez, anunciada a última hora de la noche, ha supuesto un nuevo desencuentro con las autoridades de Madrid, del Partido Popular. Era la primera a unas instalaciones sanitarias de la comunidad desde el inicio de la pandemia de covid-19 y ha coincidido con la ausencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de viaje en Barcelona y Zaragoza. El hospital depende de la comunidad. Tampoco se informó al ayuntamiento de la visita, pero el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, decidió acudir al centro.

Cortesía sin invitación

A la salida, el alcalde ha declarado que el presidente ha podido comprobar "el extraordinario conjunto de profesionales de la sanidad de Madrid, que tanto ha hecho durante la pandemia y ahora con la esperanza de la vacuna". Ha confirmado que no le avisaron de Moncloa, pero: "No hemos tenido constancia formal de que venía a La Paz. A pesar de no ser invitado, si me parecía importante, como alcalde, que la primera vez que pisa un hospital de Madrid, después de tanto drama, tener la cortesía institucional para acompañarle". Sí ha dicho que parece extraño que aproveche que no está la presidenta Ayuso: "Algún malpensado podría pensar que cómo es posible que se visite un hospital de Madrid sin la presidenta ni el alcalde". No se la ha reprochado al presidente, porque se trataba de escuchar a los profesionales que trabajan por la vacuna.