PP y Ciudadanos confirman que irán separados a las elecciones catalanas

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado que el Comité Permanente del partido ha decidido que concurrirán en solitario a las elecciones autonómicas catalanas tras la negativa del PSC y el PP a conformar una candidatura de unidad constitucionalista. Así lo ha explicado Arrimadas en una rueda de prensa en la sede nacional de la formación naranja en la que ha reprochado a socialistas y 'populares' que hayan rechazado "sumar esfuerzos" para presentarse conjuntamente ahora que existía una "opción real" para esa lista transversal.

En opinión de Arrrimadas, el PSC aspira a formar parte de un gobierno "tripartito liderado por ERC", posible según las encuestas, y al PP le basta con sacar "seis o siete escaños", tan sólo dos o tres más de los que tienen ahora en el Parlament. Ante esta tesitura, ha explicado, Ciudadanos se presentará solo a esas elecciones, que previsiblemente tendrán lugar el 14 de febrero, y ha lamentado que su partido sea el único que ha pensado "en el constitucionalismo" y no en los intereses partidistas de cada formación.

Adiós a 'España Suma'

La cúpula de Cs ha tomado esta determinación el mismo día en que el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que, tras el "no" que la formación naranja y Vox dieron hace un año a su oferta de 'España Suma' para hacer una alianza del centro y la derecha para las elecciones generales, su partido está ahora en "otra etapa" que pasa por unir a los votantes en torno al PP, la "única alternativa" a Pedro Sánchez. En relación con 'España Suma', Arrimadas ha apuntado que en su partido no cambian "40 veces" de posición porque son "coherentes", mientras que el PP "parece que prometía o proponía cosas que ahora se ve que eran mentira". La líder de Ciudadanos no ha aclarado si, antes de anunciar que concurrirán en solitario a los comicios catalanes, llegaron a hablar con los 'populares' de formar una alianza solo entre ellos dos, sin el PSC. "Tenemos una interlocución directa con el PP y hemos hablado muchísimas veces de esta opción, pero creo que hoy Casado lo ha dejado claro, igual que lo ha dejado claro (Miquel) Iceta", del PSC, "no quieren sumar esfuerzos, quieren pensar en cuántos escaños saca cada partido constitucionalista", ha señalado.