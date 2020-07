Alberto Núñez Feijoo: “Ya me gustaría a mi para los próximos 2 años tener la misma situación epidemiológica que tengo ahora"

Ningún fallecido ni paciente en UCI en el último mes por coronavirus, la tasa de letalidad más baja de España y una tasa de contagio a la mitad que en el resto del estado, son titulares que maneja Alberto Núñez Feijóo en su campaña a las elecciones gallegas 2020.

Galicia tiene en estos momentos 5 personas hospitalizadas y las altas continúan subiendo, 11 más se dieron en el día de ayer. Pese a estos datos, el rebrote de coronavirus de A Mariña de Lugo ha hecho saltar de nuevo las alarmas y la Xunta de Galicia ha decretado el cierre de la comarca, asegura Núñez Feijoo, porque “la clave es actuar con rapidez”.

Medidas frente a los rebrotes de coronavirus

El 90% de los positivos se registran en 3 ayuntamientos, aún así se han confinado 14, “no me ha temblado la mano para tomar esa decisión. Hemos decidido ampliar a 14 ayuntamientos cuando podíamos haberlo dejado en 3”, “la gente puede salir de sus casas, lo que proponemos es que no salgan de ese perímetro para que no haya contagios a otros lugares de Galicia o Asturias”.

Con estos datos, la Xunta de Galicia estudia ya que se liberen algunos de los ayuntamientos confinados, reduciendo así el área cerrada. Decisión, asegura el presidente en funciones, que se tomará en los próximos días.

"El capital político que tengo son las 3 mayorías absolutas que me han dado los gallegos en los últimos años"

En plena campaña electoral de las elecciones en Galicia, el candidato a la reelección hace un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a las urnas, “que nos presten 15 minutos para ir a votar y decidir los próximos 4 años”. Para ello todos los colegios electorales se han adaptado para cumplir las normas de seguridad y se apela a la responsabilidad de todos para actuar con precaución.

Críticas de los demás partidos políticos

Con respecto a las críticas de sus rivales en las urnas debido a la situación en A Mariña con respecto a la jornada electoral, Feijoo asegura que “ningún partido político ha dicho que se tengan que cerrar los bares, si no se cierran los bares no parece razonable cerrar los colegios electorales. Estos tics anti democráticos me preocupan”.

Coincide también el candidato popular en la recomendación de las autoridades sanitarias, que desaconsejan ir a votar a las personas que hayan dado positivo por coronavirus. “Los que están infectados recomendamos, según los médicos, que no vayan a votar. Hay una laguna legal, la ley lectoral no dice qué ocurre con las personas que están en sus domicilios con una enfermedad contagiosa, pero las personas que están hospitalizadas por otros motivos tampoco podrán asistir, es la misma situación”.

Una campaña electoral diferente, en la que las encuestas electorales le dan como favorito, en la que ha echado de menos “darle la mano a la gente”, “es difícil en un mitin saber lo que piensa la gente cuando solo le ves los ojos”. Con todo, seguirá a pie de calle los días que faltan para recordarle a la ciudadanía que “el capital político que tengo son las 3 mayorías absolutas que me han dado los gallegos en los últimos años, ahora les pido una cuarta mayoría, sería una de las mayores alegrías de mi vida”.