Alberto Luceño se defiende en el juicio del 'caso mascarillas': "Si hubiera querido estafar, podría haber ganado 26 veces más"

El empresario Alberto Luceño ha asegurado este miércoles en el juicio que ha tenido ligar en la Audiencia Provincial de Madrid que él tan solo fue "un mero transmisor de información" en la compra de mascarillas y material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. Según su testimonio, la responsable de compras municipal, Elena Collado, le pidió ayuda porque no tenía experiencia en este tipo de adquisiciones y le pidió que no la dejara "sola".

Durante la séptima sesión del juicio, Luceño ha insistido en que su papel se basó en poner en contacto al comprador con el vendedor, la empresa asiática Leno. Ha asegurado que nunca le comunicó a Collado que actuaba como agente de esta compañía y que solo conoció la comisión que recibiría tras la firma del contrato. En total, los empresarios Luceño y Luis Medina se habrían embolsado seis millones de euros en comisiones.

El papel de Luis Medina y la conexión con el Ayuntamiento

En su declaración, Luceño ha atribuido a Luis Medina el rol de "facilitador" en la operación, ya que según él, fue quien le proporcionó el contacto de Collado. "Sin él no habría operación ni negocio", ha afirmado el acusado. Los fiscales solicitan una pena de 15 años de prisión para Luceño por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y fraude. Para Medina, la petición es de nueve años por estafa y falsedad documental.

El empresario ha explicado que tuvo el primer contacto con la funcionaria el 22 de marzo de 2020, cuando ella le trasladó la "necesidad imperiosa" de conseguir material sanitario. "Me dijo: 'Alberto, por favor ayúdame. No me dejes sola. No sé leer facturas'", ha detallado en su declaración. Según Luceño, su experiencia en el mercado chino le permitió gestionar la adquisición del material. Collado le envió una lista con 37 productos necesarios, pero finalmente se centraron en tres artículos esenciales.

Defensa de su actuación

Durante el juicio, Luceño ha insistido en que su trabajo consistió en mediar entre el vendedor y el comprador, sin influir en los precios. "Yo no fijé los precios, ambas partes los acordaron. Mi labor era facilitar la operación", ha explicado. Además, ha defendido que su intención no era estafar, ya que, según él, podría haber vendido más productos y obtener mayores beneficios. "Si hubiera querido estafar, podría haber vendido 26 artículos y ganado 26 veces más", ha declarado.

Uno de los aspectos clave del caso son las comisiones obtenidas por Luceño y Medina. El primero aseguró en su declaración que no conoció la cantidad exacta que recibiría hasta que el contrato estuvo cerrado. Finalmente, se embolsó cinco millones de euros. Por su parte, la Fiscalía sostiene que ambos acusados engañaron al Ayuntamiento inflando los precios de los productos adquiridos y ocultando la cuantía real de sus comisiones. Según la investigación, los empresarios utilizaron el dinero obtenido para la compra de bienes de lujo, como coches y relojes de alta gama.

