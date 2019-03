Albert Rivera: "Un ex presidente tiene que ser oído, pero no en clave de partido"

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha visitado Espejo Público donde ha comentado la entrevista del ex presidente José María Aznar en Antena 3. En su opinión "un expresidente tiene que ser oído, no tanto en clave de partido, pero si en clave de país".

Albert Rivera considera que "Felipe González y Aznar deberían ser activos porque también tienen una paga y una pensión de todos los españoles" y añade que "escuchar un ex presidente y lo que piensa creo que en un país decente está bien".

El presidente de Ciutadans aboga por "revisar el estatus de los ex presidentes no sólo a nivel económico sino a nivel político para que sirvan al país" porque "los presidentes que conocen el país y tienen una red de contactos deben ponerlo al servicio del país, no al servicio de las agendas de su partido y personales". En ese sentido Albert Rivera destaca que "cuando veo a los presidentes norteamericanos que arriman el hombro pese a sus discrepancias me gusta".

Por último el político catalán ha declarado que no piensa que Aznar sea el prinicpal enemigo de Rajoy: "El líder de la oposición es Rajoy, el que está haciendo oposición al programa de Rajoy es el mismo".