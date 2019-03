Aguirre pide a Salgado que aclare lo que pasa en Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido entrevistada en Herrera en la Onda, de Onda Cero, y se ha pronunciado sobre distintos asuntos de la actualidad política y económica. Estas han sido sus respuestas a las preguntas de Carlos Herrera.

Escándalo de los eres en Andalucía

“Ni en el asunto de los ‘ERE’ de Mercasevilla, ni en el caso en el que el presidente de la Junta le dio una subvención de diez millones de euros a una empresa donde trabajaba su hijo pasa nada... Si yo hiciera algo parecido, de mí no quedaba ni un pedacito de mi chaqueta. Venían a la Puerta del Sol y la tomaban. Pero, ¿cómo es posible que seiscientos millones de euros se hayan ido en euros falsos y corruptos?”.



Contaminación en Madrid

“Estamos esperando la lluvia, que va a acabar con este fenómeno de inversión térmica que lleva varios días. Toda contaminación es rechazable, pero esto no es nuevo. Yo he sido concejal de Medio Ambiente y responsable seis años de esta cuestión, y hay unos protocolos que prevén cuándo hay que advertir a la población, cuándo estamos en una situación de contaminación media, y cuándo hay una situación de alerta. No hemos llegado a ninguna de las dos últimas que he dicho”.



Aclarar lo que ha pasado en Cataluña...

“Eso lo puede hacer la vicepresidenta Salgado. Ella nos ha enviado a todos una carta para aclarar la cuestión y debería hacerla pública. En fin, aclararlo ella, que es la que sabe cómo están las demás comunidades autónomas. Yo solamente sé qué es lo que le ocurre a la mía”.



¿El sistema actual del estado de las autonomías es viable?

“Mi opinión es que el gasto de las administraciones públicas, tal como está en España, es insostenible. El de las comunidades autónomas también. ¿Eso quiere decir que deben devolver competencias, como dicen algunos?. Eso quiere decir que hay que cumplir la ley. No puede haber un servicio público que presten cuatro o cinco administraciones a la vez. Si la sanidad es competencia de la comunidades autónomas, no tiene ningún sentido que todos los ayuntamientos tengan un concejal de sanidad”.

Ruiz-Gallardón y usted, ¿enamorados?

“El señor Ruiz-Gallarón y yo somos amigos desde hace muchos años; otra cosa es que tengamos discrepancias, que muchas veces son políticas. Y por eso se notan más”.